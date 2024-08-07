Нова пісня Наді Дорофєєвої має назву "Нітрогліцерин". Співачка зауважила, що новий реліз розповідає про її силу, яка полягає у вдячності, прийнятті та готовності йти далі.
До слова Надя Дорофєєва зізналась про хворобу, з якою бореться з 19 років
У новому кліпі, який представила Надя Дорофєєва, знялась танцівниця Марина Кущова. Вона передала рефлексію артистки через хореографію.
Концепт відео – у мотивації, яку кожен з нас віднаходить та втрачає по декілька разів на день. Коли здається, що навколишньому світу вже нічого запропонувати, а найправильнішим рішенням буде просто зупинитися на місці та перестати діяти. Найголовніше та водночас найскладніше – віднайти той перший крок до своєї іскри,
– поділилась співачка.
Шанувальники поділилися враженнями від нової пісні Дорофєєвої. Вони діляться улюбленими рядками та захоплюються артисткою:
- "Улюблений рядок "сміливим посміхається цей світ" адже сміливим відкриті всі шляхи";
- "Під цю пісню вже хочеться танцювати та підспівувати на твоїх концертах";
- "З перших нот закохалась у пісню. Це буде новий літній хіт";
- "Такі артисти заслуговують на визнання та повагу";
- "Що за розрив? Цікаво, які пісні чекають нас в альбомі".
Цим новим треком Надя Дорофєєва також анонсувала вихід майбутнього повноформатного альбому.