Нова пісня Наді Дорофєєвої має назву "Нітрогліцерин". Співачка зауважила, що новий реліз розповідає про її силу, яка полягає у вдячності, прийнятті та готовності йти далі.

До слова Надя Дорофєєва зізналась про хворобу, з якою бореться з 19 років

У новому кліпі, який представила Надя Дорофєєва, знялась танцівниця Марина Кущова. Вона передала рефлексію артистки через хореографію.

Концепт відео – у мотивації, яку кожен з нас віднаходить та втрачає по декілька разів на день. Коли здається, що навколишньому світу вже нічого запропонувати, а найправильнішим рішенням буде просто зупинитися на місці та перестати діяти. Найголовніше та водночас найскладніше – віднайти той перший крок до своєї іскри,

– поділилась співачка.

Шанувальники поділилися враженнями від нової пісні Дорофєєвої. Вони діляться улюбленими рядками та захоплюються артисткою:

"Улюблений рядок "сміливим посміхається цей світ" адже сміливим відкриті всі шляхи";

"Під цю пісню вже хочеться танцювати та підспівувати на твоїх концертах";

"З перших нот закохалась у пісню. Це буде новий літній хіт";

"Такі артисти заслуговують на визнання та повагу";

"Що за розрив? Цікаво, які пісні чекають нас в альбомі".

Цим новим треком Надя Дорофєєва також анонсувала вихід майбутнього повноформатного альбому.