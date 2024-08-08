Инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna вместе с Машей Кондратенко выпустили песню "Їде дах", а также представили клип. Этот совместный трек звезд опровергает слухи о том, что Маша скрывается под образом анонимной певицы.

Смотрите также "Новый летний хит": Надя Дорофеева поразила фанов новой песней и мотивационным клипом

Секрет раскрывается в клипе, где Маша Кондратенко играет роль специального корреспондента. Она едет в Girne City, чтобы узнать правду о Klavdia Petrivna.

За сюжетом, перед экранами наблюдают зрители разных возрастных категорий. Внимательные фаны могли заметить среди них белокурую девушку в очках (которую играет Соломия Опрышко), которая появляется в начале видео. Уже в конце, в тот самый момент, когда Klavdia Petrivna появляется на сцене в своем привычном загадочном образе со шляпой, девушка исчезает. Это намек на то, что именно она скрывается под образом инкогнито-исполнительницы.

Соломия Опрышко в клипе / Скриншот из видео

Так Klavdia Petrivna дала еще одну подсказку относительно своего настоящего имени. Подтверждение тому, что блондинка в клипе – это действительно Соломия Опрышко, есть в титрах.

Поклонники певицы тоже поняли ее намек и пишут об этом в комментариях под клипом: