Klavdia Petrivna дала своє перше інтерв'ю: про що розповіла найзагадковіша співачка

Співачка Klavdia Petrivna після прем'єри треку з Артемом Пивоваровим вперше з'явилась на радіо. Там вона дає свої перші коментарі, хоч і залишається загадковою персоною.

Інтерес до Klavdia Petrivna лише підігрівається на тлі її перших публічних виходів. Слідом за виступом на концерті Пивоварова, зірка почала давати інтерв'ю. У них вона зберігає свій загадковий образ.

Цікаво Артем Пивоваров чесно зізнався, чи бачив обличчя Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna дала перше інтерв'ю

Klavdia Petrivna відмовилась відповідати на запитання, чи одна й та сама співачка виступала на кількох концертах Артема Пивоварова. Є підозри, що це були різні виконавиці.

"Давайте ми не будемо", – висловилась юна зірка.

Щодо того, хто перший вирішив заспівати у дуеті, артистка жартівливо процитувала самого співака.

Знаєте, що я вам скажу? Як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю: "Не заздріть, колеги, розвивайтесь, шукайте один одного",

– сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna також прокоментувала, чи планує зробити кілька сольних концертів, як це зробив її колега Артем Пивоваров.

"Поки що я сфокусована на одному концерті. А як буде далі – покаже час", – сказала виконавиця.

, вже відомо, що Klavdia Petrivna анонсувала другий концерт у Палаці спорту слідом за першим. Причиною став небувалий ажіотаж: майже всі квитки на дебютний виступ розкупили за 9 днів.

Дебютний концерт Klavdia Petrivna відбудеться 30 серпня у Києві. В анонсі артистка обіцяла "розкрити всі карти", але невідомо, чи готова вона показати своє обличчя.