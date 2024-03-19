Вже 2 місяці Кейт Міддлтон не з'являється на публіці: що відомо про "зникнення" принцеси

Кейт Міддлтон тривалий час не з'являється на публіці після перенесеної в січні операції. Ця відсутність принцеси Уельської викликала багато шуму в мережі.

Show 24 зібрав усю інформацію, яка наразі відома про Її Високість. Так, про операцію Кетрін, скандальне відфотошоплене фото, "зраду" принца Вільяма та інші подробиці – дивіться далі.

Не пропустіть Дізналася лише минулого літа, – донька Брюса Вілліса та Демі Мур шокувала своїм діагнозом

Що відомо про операцію Кейт Міддлтон

17 січня Кенсінгтонський палац заявив, що принцесу Уельську госпіталізували до приватної лікарні в Лондоні для проведення планового хірургічного втручання на черевній порожнині. Вже тоді в палаці заявили, що Її Високості знадобиться тривалий період для відновлення. Зокрема, вона має повернутися до виконання своїх королівських обов'язків після Великодня, який у Великій Британії відзначають 31 березня.

Наступного дня після госпіталізації папараці підловили принца Вільям біля клініки, який завітав туди, щоб навідати дружину.

Вже 29 січня Кетрін виписали з лікарні й вона продовжила свою реабілітацію вдома, де принцеса перебуває під наглядом фізіотерапевтів, про що стверджують інсайдери.

Коли відбулася перша поява принцеси Уельської на публіці

Лише майже через 2 місяці "зниклу" Її Високість вперше побачили на публіці. Папараці сфотографували Кейт біля Віндзорського замку, коли вона сиділа в машині своєї матері.

Скандальне фото Кейт Міддлтон з дітьми

Пізніше на сторінці королівської сім'ї з'явилася фотографія Її Високості з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Однак користувачі помітили фотошоп на знімку: у принцеси Шарлотти не вистачало частини руки, земля під спідницею була погано зафарбованою, светр принца Луї мав неприродний вигляд, як і застібка светра Кейт. До того ж певні частини фотографії були розмиті. Наприклад, рука принцеси Уельської.

В результаті відомі інформагенції вирішили видалити кадр зі своїх платформ, посилаючись на те, що поширюють лише мінімально відредаговані зображення.

Після цього Кетрін зробила заяву: "Як багато фотографів-аматорів, я інколи експериментую з редагуванням. Хотіла попросити вибачення за непорозуміння, причиною якого стала сімейна фотографія, якою ми поділилися".



Кейт Міддлтон перепросила через фотошоп на фото / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чому в мережі кажуть про зраду принца Вільяма

Одна з конспірологічних теорій щодо відсутності Кейт Міддлтон на публіці припускає, що шлюб між принцом і принцесою Уельськими перебуває на межі розпаду, а в центрі спекуляцій – чутки про ймовірну зраду Його Високості.

Річ у тім, що "роман" принца Вільяма з Роуз Генбері впродовж останніх чотирьох років обростає все більш драматичними подробицями. Останні чутки припускають, що жінка або народила дитину від принца, або наразі вагітна від нього.

Роуз вже тривалий час одружена з маркізом Чамлі Девідом Чолмонделі.

Генербі з чоловіком і Міддлтон з коханим живуть поруч, тож подружжя часто бували в гостях один в одного, що, ймовірно, й породило чутки про роман між Вільямом і Роуз.

Важливо зауважити, що попри періодичні звинувачення принца у невірності, жодних конкретних доказів на підтримку цих тверджень немає.

Чи з'являлася Кейт Міддлтон ще раз на публіці

У світлі "зникнення" Кетрін, британські ЗМІ оприлюднили відео, на якому вона і принц Вільям прогулюються біля фермерської крамниці. На кадрах принцеса є веселою та невимушеною, без жодних ознак післяопераційних ускладнень, що може бути підтвердженням того, що з принцесою Уельською все гаразд, і вона насправді просто відновлюється після складної операції.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом: дивіться відео онлайн