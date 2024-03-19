Лише зараз дівчина вперше публічно заявила про це. Таллула зізналася, що аутизм сильно змінив її життя.
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Дівчина опублікувала відео, де вона маленька на руках у батька грається з його вухом, коли той дає інтерв'ю.
Скажи мені, що ти аутист, не кажучи мені, що ти аутист,
– зазначила під роликом Таллула.
Це здивувало шанувальників, бо раніше дівчина про це ніколи не розповідала, тож вони запитали про її розлад у коментарях.
Насправді це я вперше публічно ділюся про свій діагноз. Дізналася лише минулого літа. Це змінило моє життя,
– заявила донька актора.
Хто ще з зірок страждає на аутичний розлад
- Відомий актор Ентоні Гопкінс, який прославився завдяки ролі Ганнібала Лектора у фільмах жахів, у віці 70 років дізнався, що в нього синдром Аспергера.
- Аутичний розлад також діагностували у сина Сильвестра Сталлоне, Серджіо. Це сталося, коли хлопчику було 3 роки. Зірковий батько старався забезпечити дитині найкращий догляд і лікування, щоб дати йому відчуття нормального життя.
- Крім того, відомо, що син Роберта де Ніро Елліот також страждає від аутизму.