Лише зараз дівчина вперше публічно заявила про це. Таллула зізналася, що аутизм сильно змінив її життя.

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Дівчина опублікувала відео, де вона маленька на руках у батька грається з його вухом, коли той дає інтерв'ю.

Скажи мені, що ти аутист, не кажучи мені, що ти аутист,

– зазначила під роликом Таллула.

Це здивувало шанувальників, бо раніше дівчина про це ніколи не розповідала, тож вони запитали про її розлад у коментарях.

Насправді це я вперше публічно ділюся про свій діагноз. Дізналася лише минулого літа. Це змінило моє життя,

– заявила донька актора.

Хто ще з зірок страждає на аутичний розлад

Відомий актор Ентоні Гопкінс, який прославився завдяки ролі Ганнібала Лектора у фільмах жахів, у віці 70 років дізнався, що в нього синдром Аспергера.

Для довідки! Синдром Аспергера — це форма аутизму, яка характеризується відносною збереженістю мовного розвитку та інтелектуального рівня, а також вузькими зацікавленнями та неспроможністю у встановленні соціальних контактів. Люди з синдромом Аспергера можуть мати труднощі у спілкуванні та взаємодії з іншими, але при цьому зазвичай мають високий рівень здібностей у певних областях, таких як наука або мистецтво.