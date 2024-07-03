Нова традиція у королівській сім'ї: палац відзначив прогрес Кейт Міддлтон у боротьбі з раком

Кенсінгтонський палац нагадав громадськості про те, що Кейт Міддлтон робить значні успіхи у боротьбі з раком. Принцеса Уельська продовжує лікування.

На офіційній сторінці принца та принцеси Уельських вирішили підсумувати, яким був червень для королівської родини. Це стало новою традицією для Кенсінгтонського палацу – розповідати про останні здобутки монаршої сім'ї.

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Палац розповів про такі важливі події для королівської сім'ї як День батька, Місяць гордості, урочистий парад на честь короля Trooping the Color. Крім того, у соцмережі нагадали про допис від Кейт Міддлтон про її самопочуття.



Палац нагадав про здоров'я Кейт Міддлтон / Фото з інстаграм-сторіз

У цій заяві принцеса Уельська зізналася, що має гарний прогрес у боротьбі з хворобою. Хоч трапляються як погані, так і хороші дні.

Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У ті дні, коли я почуваюся досить добре, мені приємно брати участь у шкільному житті, витрачати особистий час на те, що додає мені енергії та позитиву, а також починати виконувати невелику роботу по дому,

– писала Кейт Міддлтон.

Принцеса зауважувала, що старається бути терплячою і приймати кожен день таким, яким він є.

Нагадаємо, позитивним сигналом про здоров'я Кейт Міддлтон був також її перший вихід на публіку за пів року. Поява принцеси Уельської спростувала різного року чутки про її стан здоров'я та особисте життя.