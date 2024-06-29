День Збройних сил Великої Британії святкують щороку в останню суботу червня. Сьогодні, 29 червня, королева Камілла поділилася привітанням з нагоди свята, а монарх представив портрет.
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Чарльз III позував перед камерою у військовій формі як Головнокомандувач Збройних сил. Він одягнений у спеціальний костюм, прикрашений медалями, орденами та з мечем.
Чарльз III / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Світлину зробив постійний королівський фотограф у листопаді минулого року. Монарх ледь усміхався, сидячи у кріслі. Цікаво, що Чарльз III отримав звання фельдмаршала, ще коли на престолі була його мати, Єлизавета II.
Попередній портрет викликав скандал
- У травні Букінгемський палац показав перший офіційний портрет короля Чарльза III після його коронації. Це була картина, для якої монарх позував близько чотирьох годин.
- Чарльза III зобразили на тлі яскраво-червоних кольорів. Через це громадськість по-різному відреагувала на такий портрет, називаючи його моторошним і дивним.
- Українці натомість пожартували про те, що на картині Чарльз III немов плаває у борщі.