Принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують 13 річницю весілля: архівне фото подружжя
Джерело:королівська сім'я
Принц та принцеса Уельські сьогодні відзначають пам'ятну дату. З цієї нагоди на їхній сторінці з'явилося зворушливе архівне фото.
29 квітня 13 років тому у британській королівській родині відбулося гучне весілля – принц Вільям та Кейт Міддлтон одружилися. Сьогодні подружжя святкує річницю шлюбу.
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Принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують річницю весілля
На офіційній сторінці королівської сім'ї з нагоди свята опублікували архівне фото. Це портрет новоспеченого подружжя, що зробили 13 років тому у день їхнього весілля.
13 років тому,
– мовиться у короткому коментарі до фото.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Шанувальники вітають королівську пару з важливою датою і захоплюються багаторічною історією їхнього кохання, що для багатьох є взірцевою. Вони бажають подружжю довгих років життя та міцного здоров'я.
Що відомо про шлюб принца Вільяма та Кейт Міддлтон
- Вільям та Кетрін познайомилась під час навчання в Сент-Ендрюському університеті. Між ними зав'язалась дружба, а у 2003 році – романтичні стосунки.
- Майже через 8 років стосунків принц Вільям освідчився Кейт Міддлтон. Згодом про це оголосили публіці.
- 29 квітня 2011 року закохані одружилися. За розкішною церемонією стежило 25 мільйонів людей.
- За час подружнього життя у герцогів народилося троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
- Зараз Кейт Міддлтон лікується від раку, про який зізналась кілька тижнів тому. Принц Вільям поруч зі своєю дружиною у важкий час, він перейняв на себе певні обов'язки, а також піклується про дітей.