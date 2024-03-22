Кейт Міддлтон хвора на рак: принцеса проходить хіміотерапію
Джерело:Принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська вперше за довгий час з'явилася на відео. У зверненні до публіки вона повідомила про рак. Зараз Кейт Міддлтон проходить лікування.
42-річна Кейт Міддлтон розповіла про свій стан здоров'я у відеозверненні. Найперше вона подякувала за всі чудові повідомлення та побажання.
До слова Зрада принца Вільяма, невдала операція чи реабілітація: усі версії "зникнення" Кейт Мідлтон
Кейт Міддлтон хворіє на рак
Принцеса Уельська зізналась, що кілька останніх місяців були украй складними для всієї сім'ї. Вона повідомила, що в січні перенесла операцію на черевній порожнині. Тоді здавалося, що рак не торкнеться її стану здоров'я.
Післяопераційні тести виявили у неї онкологічне захворювання.
Це, звичайно, стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї,
– розповіла принцеса Уельська.
Відеозвернення Кейт Міддлтон:
Принцеса Кетрін зауважила, що розпочала лікування. Вона почувається добре та з кожним днем стає сильнішою. Її Високість не стала уточнювати, про який саме тип раку йде мова. Кейт перебуває на ранніх стадіях лікування. Це профілактична хімієтерапія.
Особливо складним для сім'ї було розповісти про захворювання дітям. Зараз вони, а також принц Вільям, є підтримкою для принцеси.
Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре. Те, що Вільям поруч зі мною, також є чудовим джерелом розради та заспокоєння. Як і кохання, підтримка й доброта, яку виявляють так багато з вас. Це так багато значить для нас обох,
– додала принцеса Уельська.
Останні новини про Кейт Міддлтон
- У січні Кенсінгтонський палац повідомив про термінову операцію на черевній порожнині, яку перенесла Кейт Міддлтон. Вона залишалась у лікарні певний час, а потім повернулась додому для реабілітації. У палаці попереджали, що відновлення триватиме аж до Великодня.
- Принцеса Уельська з'явилась на публіці лише через 2 місяці після операції. Її сфотографували, коли Кетрін перебувала в авто зі своєю матір'ю.
- Кейт Міддлтон довгий час не була на публіці. Її перше фото з періоду операції виявилось відредагованим, що спантеличило шанувальників. У мережі почали поширювати різноманітні версії її зникнення: писати про розлучення з принцом Вільямом, пластичну операцію чи навіть ускладнення після хірургічного втручання.