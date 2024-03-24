Стало відомо, чому Кейт Міддлтон майже два місяці приховувала свій діагноз від публіки

Кейт Міддлтон близько двох місяців не розголошувала, що їй діагностували рак. Британські ЗМІ припускають, що причиною цього стали діти Її Високості.

Ймовірно, принцеса Уельська намагається захистити Джорджа, Шарлотту і Луї від додаткового стресу. До того ж вона хотіла уникнути непотрібних обговорень її сім'ї в пресі.

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Чому Кейт Міддлтон відклала свою заяву про рак

Деякі журналісти вважають, що рішення оголосити новину про хворобу Її Високості саме у п'ятницю, 22 березня, було прийнято, щоб захистити принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї від надмірної уваги громадськості.

Річ у тім, що 22 березня діти принца та принцеси Уельських відправились на Великодні канікули, які продовжаться до 17 квітня, тож вони не будуть активно спілкуватися з однолітками й викладачами впродовж трьох тижнів. Королівська сім'я, ймовірно, очікує, що протягом цього часу публічний дискурс навколо новини про рак Кейт Міддлтон зменшиться, тому її діти зможуть уникнути незручних розмов про хворобу матері, повернувшись в школу.



Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Що відомо про рак Кейт Міддлтон