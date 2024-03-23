Її стійкість надихає: що відомо про Кейт Міддлтон, яка бореться з раком

42-річна Кейт Міддлтон завоювала любов британців і стала символом сучасної королівської гідності та жіночої сили. Водночас непередбачувана природа життя іноді може підкидати несподівані виклики, про що свідчить новина про рак у принцеси Уельської.

Попри труднощі, з якими Кейт сьогодні стикається, її біографія слугує свідченням того, що можна стати успішною, залишаючись вірною своїм переконанням і цінностям. Про дитинство майбутньої принцеси Уельської, її навчання в університеті, стосунки з Вільямом та хворобу – дивіться в матеріалі Show24.

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Що відомо про дитинство Кейт Міддлтон

Майбутня Її Високість народилася 9 січня 1982 року у родині стюардеси та авіадиспетчера. Якось батьки Кетрін, Керол і Майкл, заснували організацію з торгівлі посилками. Саме це перетворила їхню просту англійську сім'ю на мільйонерів.



Керол Міддлтон з донькою / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Найстарша донька Міддлтонів чудово навчалася у школі та продовжила освіту в приватному коледжі в Мальборо.

У принцеси Уельської є солодша сестра Філіпа та брат Джеймс.

Поряд з академічними досягненнями, Кейт захоплювалася спортом. Зокрема, тенісом, легкою атлетикою та хокеєм. Під час навчання в коледжі вона навіть взяла на себе роль капітана жіночої хокейної команди.

Якими були студентські роки майбутньої принцеси

У 2001 році дівчина вступила до престижного Університету Сент-Ендрюс у Файфі, Шотландія, де вивчала історію мистецтв. Саме в цьому вищому закладі вона познайомилася з Вільямом, майбутнім спадкоємцем британського престолу. Між Кейт та хлопцем виникла симпатія, проте перший рік вони лише дружили, а вже згодом почали зустрічатися.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

У 2010 році принц Вільям зробив важливий крок у стосунках з Кейт, освідчившись їй в подорожі до Африки. Під час пропозиції чоловік подарував коханій каблучку своєї покійної матері принцеси Діани.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року, а після весілля Кетрін була відзначена престижними титулами "Королівська Високість" та герцогиня Кембриджська.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

Як розвивалося життя Кейт після заручин з Вільямом

За 12 років шлюбу Її Високість здобула широку повагу як у Великій Британії, так і в усьому світі. Мати трьох дітей, Джорджа, Шарлотти та Луї, й активна громадська діячка, яка підтримує численні благодійні організації, особливо зосереджуючись на питаннях здоров'я та освіти дітей, викликає захоплення своєю скромністю, витонченістю та аристократичністю.



Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Водночас днями стало відомо, що в принцеси Уельської значні проблеми зі здоров'ям. Ця звістка шокувала суспільство.

Після операції на черевній порожнині, що пройшла в січні, у Кейт виявили рак.

Наразі Її Високість приділяє першочергову увагу своєму здоров'ю і проходить курс профілактичної хімієтерапії. Водночас вона планує повернутися до виконання своїх державних обов'язків, як тільки відновить сили.