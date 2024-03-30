Вона була спустошена, – інсайдери розкрили подробиці про самопочуття онкохворої Кейт Міддлтон
Джерело:US Weekly
Минулого тижня принцеса Уельська повідомила, що хворіє на рак. Тепер джерела, близькі до королівської родини, розповіли подробиці про стан здоров'я Кейт Міддлтон.
Вони поділилися, як Її Високість відреагувала на свій діагноз. Крім того, розкрили деталі про самопочуття Кетрін через хімієтерапію.
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Що відомо про стан Кейт Міддлтон
За словами інсайдерів, принцеса швидко втомлюється через хімієтерапію, проте намагається проводити якомога більше часу з Джорджем, Шарлоттою та Луї.
Вона була спустошена, коли лікарі повідомили їй цю новину (діагноз – 24 Канал), але робить усе, що в її силах, щоб залишатися сильною заради своїх трьох маленьких дітей,
– повідомило джерело, близьке до королівської родини.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- 22 березня Її Високість оголосила, що у неї діагностували онкозахворювання після перенесеної на початку року операції на черевній порожнині.
- Кенсінгтонський палац вирішив не розголошувати подальші подробиці щодо типу або стадії раку, але було підтверджено, що Кетрін зараз проходить профілактичну хімієтерапію.
- Через лікування принцеса Уельська не зможе бути присутньою на Великодньому богослужінні з королівською родиною.
- З огляду на те, що новина про діагноз застала багатьох зненацька, то Міддлтон наголосила на важливості приватності для своєї сім'ї в цей складний час.