Уперше після новини про рак: принц Гаррі та Меган Маркл звернулися до Кейт Міддлтон

Звістка про онкологію принцеси Уельської стала несподіванкою як для громадськості, так і для принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Виявилося, що вони нічого не знали про стан здоров'я Кейт Міддлтон, тож тепер пара публічно звернулася до Її Високості.

Гаррі та Меган побажали міцного здоров'я Кетрін, яка бореться з раком, і навіть вже поспілкувалися з нею особисто. Відомо, що принцеса зараз проходить профілактичну хімієтерапію.

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Як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на діагноз Кейт Міддлтон

Пара зробила офіційну заяву, де побажали сил Її Високості та королівській родині. Гаррі та Меган мають надію, що принцесі вдасться швидко одужати.

Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт і її сім’ї, і сподіваємось, що вони зможуть зробити це в приватному порядку та спокої,

– зазначило зіркове подружжя.

Інсайдери повідомляють, що принц Гаррі та його дружина не знали про стан Кетрін, поки про це не стало відомо громадськості. Після цієї новини вони нібито приватно зв'язалися та поспілкувалися з принцом і принцесою Уельськими.

Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон

У січні Її Високість перенесла планову операцію на черевній порожнині, за якою розпочався період відновлення в лікарні та вдома. Внаслідок цього Кетрін була відсутня на публіці протягом тривалого періоду.

Лише після 2 місяців "зникнення" принцеса Уельська записала відеозвернення, де заявила, що хворіє на рак. За її словами, хворобу виявили під час післяопераційних тестів.