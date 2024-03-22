Сергію Притулі часто дістається від хейтерів у фейсбуці через придбаний супутник, "Спартани", а також виїзди за кордон. У розмові з Женею Яновичем волонтер розповів, що завжди покидає України згідно з чинним законодавством.

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Як Сергій Притула виїжджає за кордон

Сергій Притула – багатодітний батько (тато трьох неповнолітніх дітей), а тому міг би перетинати кордон лише на основі цього факту. Та волонтер зізнався, що з початку року чув випадки, коли навіть з цим документом не випускали з України. Саме тому він вирішив прийти у ТЦК.

Навіть на "Шлях" не подавався. У середині січня я пішов у Шевченківський ТЦК, мене скерували на ВЛК, і я її пройшов. У мене є відповідний військово-обліковий документ, який я пред'являю при перетині кордону,

– пояснив Сергій Притула.

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Як Притула проходив ВЛК

Раніше, у подкасті з Антоном Тимошенком, Сергій Притула розповів про те, як відбувалось його проходження ВЛК. Він запевнив, що до нього добре ставилися. Однак волонтер не відкинув припущення, що на це могла повпливати його медійність.

Волонтер також коментував тему мобілізації. Він вважає, що громадянам потрібно створити середовище, в якому служба не сприйматиметься як покарання. Відповідно, до чоловіків слід ставитися з повагою, а не "пакувати серед вулиці в бус". Сергій Притула також запропонував давати час мобілізованим на те, щоб вирішити особисті,робочі справи.