Вперше після діагностування раку: Кейт Міддлтон натякнула, коли з'явиться на публіці
Кейт Міддлтон, яка вже кілька місяців бореться з онкологією, вперше після оголошення про свій діагноз зробила публічну заяву. З огляду на сказане принцесою Уельською, стало зрозуміло, що вона вперше після виявлення раку візьме участь у публічному заході.
Про це вона натякнула у своїй публікації, яку поширила на сторінці у соцмережі Х (раніше твітер). Також вона розповіла, як просувається її лікування після діагностування раку.
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Кейт Мідлтон з'явиться на публіці вперше після діагностування раку
Принцеса опублікувала зворушливе послання, в якому подякувала громадськості за підтримку у зв'язку з її діагнозом та розповіла, коли вона планує з'явитися на людях найближчим часом.
Так, Кейт Мідлтон поділилася, що має хороший прогрес у проходженні хімієтерапії та зазначила, що її лікування триватиме ще кілька місяців.
Я з нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля цими вихідними з родиною, і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що небезпека для мене ще не минула,
– написала принцеса.
Наприкінці вона подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, "хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями".
Кейт Мідлтон вперше з'явиться на публіці після діагностування раку / Фото Кейт Мідлтон
Хвороба Кейт Мідлтон: основне
- Цьогоріч наприкінці березня принцеса Уельська заявила, що в неї діагностували рак.
- Вона повідомила, що в січні їй зробили операцію на черевній порожнині. За словами принцеси, операція минула успішно, однак аналізи після неї засвідчили наявність онкологічного захворювання.
- Її Високість не стала уточнювати, про який саме тип раку йде мова. Кейт перебуває на ранніх стадіях лікування. Це профілактична хімієтерапія.
- Зазначимо, що інсайдери повідомляли, що Її Високість може не з'являтися на публіці до кінця року.