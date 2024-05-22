Потрібен дозвіл: Кенсінгстонський палац заявив, коли Кейт Міддлтон повернеться до роботи

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, проходить курс хімієтерапії, щоб подолати рак. Представники Кенсінгтонського палацу повідомили, коли ЇЇ Високість зможе повернутися до роботи.

Зауважимо, що нещодавно близька подруга королівської сім'ї Амайя Аррієта розповіла, що подружжя принца Вільяма і Кейт Міддлтон "переживає справжнє пекло". Приятелька родини переживає за пару у такий складний час.

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Коли Кейт Міддлтон повернеться до роботи

21 травня представники Кенсінгтонського палацу повідомили, що Кейт таки повернеться до своїх обов'язків. Втім, це станеться, коли лікарі їй дозволять.

Очікується, що принцеса не повернеться до роботи, доки це не вирішить її медична команда,

– сказали представники палацу.

Хто оперував Кейт на початку цього року

Хірургічне втручання Її Високості зробили лікарі з престижної римської клініки Gemelli. У ній працюють шановані медичні фахівці. Водночас вони займалися лікуванням високопосадовців, серед яких – Папа Римський Франциск.

Фахівці прилетіли до Великої Британії, щоб прооперувати принцесу Уельську.

Що відомо про рак Міддлтон