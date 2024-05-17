Повне ім'я єдиної доньки принца Вільяма та Кейт Міддлтон – Шарлотта Єлизавета Діана Уельська. Та за недовгий час після її народження батьки придумали їй коротше прізвисько.
Цікаво Вперше з моменту коронації: Букінгемський палац представив офіційний портрет Чарльза ІІІ
Яке прізвисько у принцеси Шарлотти
Інфлюенсерка Лаура-Енн Барр у 2019 році завітала до Віндзор-Парку. Там вона почула, що принцеса Уельська назвала свою доньку не Шарлоттою, а "Лотті".
Вважається, що Шарлотту так називають ще й шкільні друзі – Лотті Уельс, на честь нових титулів, які отримали її батьки після смерті Єлизавети ІІ.
Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Королівський кореспондент Vanity Fair Кеті Нікол розповідала, що це не єдине прізвисько Шарлотти. Батьки також кажуть на неї "принцеса-воїн" через відповідний характер.
Які прізвиська в інших членів королівської сім'ї
- Більш знайомим для усіх є прізвисько Лілібет – саме так покійну Єлизавету у дитинстві називав її батько, а згодом і чоловік принц Філіп.
- Принца Вільяма називають "Вомбат" – таке ім'я для нього придумала мати принцеса Діана під час поїздки до Австралії. Так називається тваринка, що поширена у цій місцевості.
- Кейт Міддлтон у школі отримала прізвисько Сквік, тоді як її сестру Піппу називали Піп.