Повне ім'я єдиної доньки принца Вільяма та Кейт Міддлтон – Шарлотта Єлизавета Діана Уельська. Та за недовгий час після її народження батьки придумали їй коротше прізвисько.

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Яке прізвисько у принцеси Шарлотти

Інфлюенсерка Лаура-Енн Барр у 2019 році завітала до Віндзор-Парку. Там вона почула, що принцеса Уельська назвала свою доньку не Шарлоттою, а "Лотті".

Вважається, що Шарлотту так називають ще й шкільні друзі – Лотті Уельс, на честь нових титулів, які отримали її батьки після смерті Єлизавети ІІ.



Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королівський кореспондент Vanity Fair Кеті Нікол розповідала, що це не єдине прізвисько Шарлотти. Батьки також кажуть на неї "принцеса-воїн" через відповідний характер.

Які прізвиська в інших членів королівської сім'ї