Довелося поспішити: чому Кейт Міддлтон несподівано заговорила про свій рак

Обговорення навколо стану здоров'я Кейт Міддлтон не вщухали попри запевнення палацу, що все гаразд. Тому принцеса повідомила про свій справжній діагноз, хоч планувала зробити це пізніше.

22 березня Кейт Міддлтон опублікувала відеозвернення, в якому повідомила про онкологічне захворювання та лікування. Інсайдери стверджують, що час зйомки відео мав певну причину.

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Чому Кейт Міддлтон поспішила з відео

Джерела у королівській родині повідомили, що стався витік інформації. Хтось довідався про її стан здоров'я, тому потрібно було поспішити та працювати на випередження. Невідомо, звідки стався витік: чи з Лондонської клініки, де принцесі робили операцію, чи з іншого місця.

"У них не було іншого виходу, крім поспішити, щоб випередити події", – повідомив інсайдер.

Інші джерела казали про те, що Кейт Міддлтон не спішила повідомляти про рак. Все тому, що вона хотіла захистити дітей від стресу та надмірної уваги преси до їхньої сім'ї.

Відеозвернення Кейт Міддлтон:

Детальніше про здоров'я Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон не з'являлась на публіці тривалий час, а на офіційній сторінці опублікували її змінене фото. У мережі на тлі цього вирували обговорення та спекуляції з приводу здоров'я принцеси Уельської та навіть її стосунків з чоловіком.

Дружина принца Вільяма поставила крапку, коли повідомила про те, що у неї діагностували рак. Кетрін зізналась, що останні кілька місяців були надскладними для неї та всієї сім'ї. Вона була шокована побачити результати аналізів.

Наразі невідомо, від якого раку лікується принцеса. Наприкінці лютого Кейт Міддлтон розпочала курс хіміотерапії. Вона цілком налаштована на одужання та оточена підтримкою всієї родини.