Юмористка довольно положительно относится к мобилизации. Более того, Катя даже имела желание пойти служить в Нацгвардию.
К слову Должен держать Нобелевку, а не винтовку, – Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Жадана
Что остановило Никитину от решения пойти на фронт
По словам звезды, она до сих пор думает о мобилизации и желании пойти защищать границы Украины. Девушка, в определенный период жизни, даже писала в поисковый запрос – "Как вступить в ВСУ". Однако, Катя так и не решилась на такой серьезный шаг.
И я этот бланк открыла, начала его заполнять, сижу и плачу. И понимаю, что да. Я там вино пила, что-то такое. И думаю: наверное надо переспать с этой мыслью,
– призналась Никитина.
Юмористка для себя твердо решила, что не будет делать ничего на нетрезвую голову. В то же время плакать девушка начала из-за переутомления и желания стать лучшей версией себя.
Как считает Никитина, на фронт должны идти те женщины, которые действительно хотят воевать. К тому же украинки это продолжение нации, и "если будут мобилизовать женщин, как и мужчин, то у нас не останется людей в стране".
Хочу и понимаю, что наверное, пока нет мобилизации для женщин, я остаюсь на том месте. Потому что мне кажется, что я несу сейчас другую роль,
– поделилась Катя.
По мнению девушки, она "несет людям позитив и оптимизм, немножко поддерживает моральное здоровье украинцев" и приобщается к волонтерству. Юмористка призналась, что ей "надо пожить еще здесь".
Интервью Екатерины Никитиной: смотрите видео онлайн
Кто из украинских звезд недавно решился мобилизоваться
- В марте этого года украинский писатель Сергей Жадан посетил подшефную бригаду Национальной гвардии "Хартия" в Луганской области. Там он передал помощь и пообщался с журналисткой, которой он сообщил, что тоже присоединится к войску. В то же время сам Жадан официально это не подтвердил.
- В середине февраля украинский певец Сергей Силаков, известный как thekomakoma, поделился с поклонниками новостью о о своей мобилизации. Он заявил, что является военнослужащим батальйона "Гроза".