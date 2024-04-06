Юмористка довольно положительно относится к мобилизации. Более того, Катя даже имела желание пойти служить в Нацгвардию.

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Что остановило Никитину от решения пойти на фронт

По словам звезды, она до сих пор думает о мобилизации и желании пойти защищать границы Украины. Девушка, в определенный период жизни, даже писала в поисковый запрос – "Как вступить в ВСУ". Однако, Катя так и не решилась на такой серьезный шаг.

И я этот бланк открыла, начала его заполнять, сижу и плачу. И понимаю, что да. Я там вино пила, что-то такое. И думаю: наверное надо переспать с этой мыслью,

– призналась Никитина.

Юмористка для себя твердо решила, что не будет делать ничего на нетрезвую голову. В то же время плакать девушка начала из-за переутомления и желания стать лучшей версией себя.

Как считает Никитина, на фронт должны идти те женщины, которые действительно хотят воевать. К тому же украинки это продолжение нации, и "если будут мобилизовать женщин, как и мужчин, то у нас не останется людей в стране".

Хочу и понимаю, что наверное, пока нет мобилизации для женщин, я остаюсь на том месте. Потому что мне кажется, что я несу сейчас другую роль,

– поделилась Катя.

По мнению девушки, она "несет людям позитив и оптимизм, немножко поддерживает моральное здоровье украинцев" и приобщается к волонтерству. Юмористка призналась, что ей "надо пожить еще здесь".

Интервью Екатерины Никитиной: смотрите видео онлайн

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