Чоловік повідомив цю новину прихильникам, оприлюднивши фото у військовій формі. Також він поширив збір на потреби аеророзвідки.
Цікаво Мають бути професійні люди, – Дзідзьо відверто висловився про мобілізацію в Україні
thekomakoma мобілізувався
Сілаков заявив, що зараз він є військовослужбовцем батальйону "Гроза". Це частина бригади "Буревій", що бере участь у штурмових наступальних діях. Захисники з "Буревію" обороняли від росіян Київ, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Також вони вели бої біля Бахмуту, Білогорівки та Кремінної.
Нещодавно Сергій висловлював підтримку мобілізації в Україні. "Є час забави, є час війни. Ніхто, крім нас не врятує нас", – писав співак.
Хто з зірок вступив до ЗСУ
- Від початку великого наступу росіян, пішов захищати Україну актор "Перших ластівок" Максим Девізоров. Йому вручили почесний орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Ця нагорода свідчить про "виняткову відданість і неоціненні зусилля, спрямовані на розвиток і збереження української кіноіндустрії та національної безпеки".
- Наприкінці минулого року вступив до лав ЗСУ режисер Андрій Кавун. Він не розповідав своїм побратимам та командиру про свою професію. Це зробив за нього актор Богдан Бенюк.
- Отримав повістку та відправився на фронт актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Володимир Ніколаєнко. Артиста мобілізували до Збройних Сил у 54 роки.