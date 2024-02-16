Чоловік повідомив цю новину прихильникам, оприлюднивши фото у військовій формі. Також він поширив збір на потреби аеророзвідки.

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Сілаков заявив, що зараз він є військовослужбовцем батальйону "Гроза". Це частина бригади "Буревій", що бере участь у штурмових наступальних діях. Захисники з "Буревію" обороняли від росіян Київ, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Також вони вели бої біля Бахмуту, Білогорівки та Кремінної.

Нещодавно Сергій висловлював підтримку мобілізації в Україні. "Є час забави, є час війни. Ніхто, крім нас не врятує нас", – писав співак.

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