Нове захоплення, – 9-річна донька Кухар і Стоянова почала займатися екстремальним хобі

Днями Катерина Кухар розповіла про нове хобі її 9-річної дочки Анастасії. Прима-балерина навіть показала, як дівчинка цим займається.

З'ясувалося, що заняття доволі небезпечні, бо на них можна травмуватися. Втім, як поділилася зіркова мати, її донька – екстремалка.

Не пропустіть Батьки зробили сюрприз: alyona alyona повернулась до Києва після Євробачення-2024

Чим почала займатися донька Катерини Кухар і Олександра Стоянова

З'ясувалося, що Анастасія пішла на заняття з верхової їзди й навіть вміє робити різні трюки. Зокрема, вона стояла на коні в повний зріст.

Моя екстремалка знайшла собі нове захоплення,

– підкреслила Кухар.



Нове хобі доньки Катерини Кухар / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Катерини Кухар