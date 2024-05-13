Нове захоплення, – 9-річна донька Кухар і Стоянова почала займатися екстремальним хобі

13 травня 2024, 19:34
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Катерина Кухар

Днями Катерина Кухар розповіла про нове хобі її 9-річної дочки Анастасії. Прима-балерина навіть показала, як дівчинка цим займається.

З'ясувалося, що заняття доволі небезпечні, бо на них можна травмуватися. Втім, як поділилася зіркова мати, її донька – екстремалка. 

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Чим почала займатися донька Катерини Кухар і Олександра Стоянова

З'ясувалося, що Анастасія пішла на заняття з верхової їзди й навіть вміє робити різні трюки. Зокрема, вона стояла на коні в повний зріст. 

Моя екстремалка знайшла собі нове захоплення,
– підкреслила Кухар. 


Нове хобі доньки Катерини Кухар / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Катерини Кухар 

  • Доньку прима-балерина народила у шлюбі з Олександром Стояновим. 
  • Зауважимо, що пара побралася у вересні 2019 року. Водночас до цього вони близько 10 років зустрічалися. 
  • Також в Катерини є син Тимур від першого шлюбу. 
  • Підкреслимо, що в мережі ходять чутки про те, що Катерина Кухар і Олександр Стоянов розлучилися. Танцівниця раніше розповідала, що вони з чоловіком "йдуть різними шляхами".

Автор: Софія Хомишин