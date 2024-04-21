Водночас Катерина висловилася і про скандал щодо виступів Олександра з виставою "Лебедине озеро", музику до якої створив російський композитор Чайковський. За словами балерини, вона не може вплинути на вибір чоловіка.
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Чи розлучається Кухар зі Стояновим
Жінка вирішила не давати конкретної відповіді на питання про розлучення з коханим. Однак, вона зазначила, що "вони йдуть різними шляхами".
Також Катерина пригадала обурення людей щодо скандалу з виступами чоловіка з виставою "Лебедине озеро" під музику російського композитора Петра Чайковського. Як повідомила Кухар, вона ніяк не впливає на творчу діяльність Стоянова, оскільки він сам має вирішувати, що йому буде краще.
Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина й завжди робить так, як вважає за потрібне. Тим паче зараз, ми йдемо різними шляхами,
– запевнила Катерина.
Ба більше, балерина зізналася, що Олександр єдиний, хто показує балет "Лісова пісня" на трьох континентах. Тому треба пишатися і здобутками хореографа.
Водночас треба відзначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет "Лісова пісня" на трьох континентах,
– наголосила Кухар.
Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото з інстаграму хореографа
Які чутки ширилися навколо зіркової пари
- З жовтня 2023 року почали з'являтися чутки про можливий розрив пари Катерини та Олександра.
- Водночас балерина зробила нову зачіску і зазначила, що дівчина йде до перукаря під час змін в її особистому житті.
- Пізніше Стоянов назвав Кухар лише "матір'ю його дітей", що дуже збентежило користувачів. Однак, Катерина попросила шанувальників не хвилюватися.