Відома українська акторка Тишкевич зі сльозами на очах розповіла про загострення хвороби

Акторка Катерина Тишкевич страждає від хронічного головного болю, але намагається різними методами покращити самопочуття. Однак зірка зізналася, що жодні методи лікування та рекомендації лікарів їй не допомагають.

Поки її стан лише ускладнюється. Це навіть довело Катерину до істерики.

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Зірка поділилася, що літній ранок видався для неї вкрай важким через низку причин. По-перше, Тишкевич пройшла 20 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), проте цей метод лікування не приніс бажаного полегшення. Крім того, окрім постійного головного болю, Катерина тепер також бореться з ранковою тривожністю.

Це мене добило,

– поскаржилася вона.

За словами зірки, востаннє вона плакала майже 2 місяці тому, проте цього разу емоції взяли гору.

Прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час,

– розповіла Тишкевич.

Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич