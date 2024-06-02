Відома українська акторка Тишкевич зі сльозами на очах розповіла про загострення хвороби
Джерело:Катерина Тишкевич
Акторка Катерина Тишкевич страждає від хронічного головного болю, але намагається різними методами покращити самопочуття. Однак зірка зізналася, що жодні методи лікування та рекомендації лікарів їй не допомагають.
Поки її стан лише ускладнюється. Це навіть довело Катерину до істерики.
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Зірка поділилася, що літній ранок видався для неї вкрай важким через низку причин. По-перше, Тишкевич пройшла 20 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), проте цей метод лікування не приніс бажаного полегшення. Крім того, окрім постійного головного болю, Катерина тепер також бореться з ранковою тривожністю.
Це мене добило,
– поскаржилася вона.
За словами зірки, востаннє вона плакала майже 2 місяці тому, проте цього разу емоції взяли гору.
Прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час,
– розповіла Тишкевич.
Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич
- Зірка українського кіно вже майже 10 років бореться з хронічними нападами головного болю.
- Упродовж цього часу вона спробувала безліч медикаментозних та альтернативних методів лікування, включно з медитативними практиками під час перебування на Балі. Втім, на жаль, жоден з цих способів не приніс бажаного результату.
- Нещодавно стан акторки загострився, що змусило її приймати антидепресанти.
- На цей час медики припускають, що у Катерини хронічний соматоформний больовий розлад.
- Передумовою цього стану, ймовірно, стала пологова травма – протягом перших 7 місяців після народження у Тишкевич виявили дитячий церебральний параліч.
- Постійні нестерпні болі навіть наштовхували акторку на думки про самогубство.
- Водночас попри десятиліття боротьби з недугою, вона не втрачає надії та продовжує пошуки ефективних методів лікування для полегшення свого стану.