На тлі чуток про одруження: Катерина Полтавська й Володимир Остапчук засвітили обручки
Джерело:Катерина Полтавська
Катерина Полтавська вкотре заінтригувала новим фото, яке вказує на те, що вона з Володимиром Остапчуком законні чоловік і дружина. Блогерка опублікувала в мережі фото, де видно їхні обручки.
Донедавна пара Володимира Остапчука й Катерини Полтавської неоднозначно натякала, що вони побралися. Утім, офіційно цього не підтверджували. Саме тому фоловери не могли зрозуміти: закохані хайпують на темі весілля чи дійсно оберігають своє особисте життя.
До слова Кохана Остапчука припустила, за яких умов може піти від шоумена
Катерина Полтавська й Володимир Остапчук одружилися
Усі крапки над "і" розставила сама Полтавська. 23-річна дівчина опублікувала в інстаграмі фото, де видно їхні з ведучим обручки. У кадрі пара ніжно тримається за руки.
Фото весільних обручок Володимира Остапчука й Катерини Полтавської / фото з інстаграму блогерки
До цього моменту 39-річний Володимир, за спиною якого вже є два шлюби (з Оленою Войченко і Христиною Остапчук, – Show 24), ретельно приховував свою праву руку на знімках. А на світських заходах з'являвся без обручки.
Сама ж Полтавська постійно демонструвала в мережі розкішну каблучку французького ювелірного дому Cartier за 2 000 доларів й кепкувала над ЗМІ, які писали про неї, як про "співмешканку" Остапчука. Та, судячи з фото, пара дійсно офіційно узаконила свої стосунки. Однак коли це сталося – поки що невідомо.
Що відомо про стосунки Катерини Полтавської й Володимира Остапчука
- Пара познайомилася в інстаграмі під час повномасштабного вторгнення, коли Катерина допомагала Володимиру розблокувати йому соцсторінку. За словами Полтавської, Остапчук довго вмовляв піти її на побачення, але вона відмовляла. Зрештою, погодившися, закохані таки зустрілися, проговоривши 4 години. Уже наступного дня вони з'їхалися.
- Катерина й Володимир почали зустрічатися 4 жовтня 2022 року – у день коли Володимир офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Остапчук.
- Коли Полтавська й Остапчук побралися – не зрозуміло. Проте вони зазначають, що 22 лютого – для них особлива дата. Тому, можливо, саме в цей день пара узаконила свої стосунки.