За словами Катерини, немає нічого страшного у тому, щоб змінювати стосунки. Вона зазначила, що не розглядає варіант, що Володимир піде від неї.

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Полтавська відповіла на закиди, що Остапчук може її залишити

Якщо дівчину буде щось не влаштовувати у стосунках з Володимиром, то для неї не проблема піти.

Тільки дегенерати не розуміють, що для 39-річного чоловіка четверті стосунки за все життя – це нормально. Наче ви у своїх перші. І це у вашому світі тільки чоловік може завершити стосунки. Якщо мене буде щось глобально не влаштовувати, то я сама піду. Я не в положенні "останнього шансу". Все в мене буде добре в будь-якому випадку,

– написала вона.



Полтавська відповіла на закиди / Скриншот з інстаграму блогерки

Катерина назвала моменти, які вона ніколи не терпітиме у стосунках. Серед них – підіймати руку, зраджувати, щось приховувати, брехати, не ночувати вдома, не допомагати в побуті та шкодувати коштів.

До того ж з'ясувалося, що Полтавська з Остапчуком почали зустрічатися вже після другого побачення. Водночас дівчина не вважає себе примхливою.

Я не примхлива. На перших зустрічах може бути просто ресторан. Не вважаю, що прихильність можна заслужити оригінальністю побачень. Симпатія або є, або її немає,

– додала Катерина.



Полтавська швидко почала зустрічатися з Остапчуком /Скриншот з інстаграму блогерки

Що відомо про стосунки Полтавської та Остапчука

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська познайомилися в інстаграмі. Їхні романтичні стосунки почалися у жовтні 2022 року. Вони мовчали про роман кілька місяців, але про це стало відомо через світлини в однакових місцях.

Згодом Володимир підтвердив стосунки з блогеркою. Він поширив спільне фото з дівчиною та зізнався, що любить її. Катерина також вперше опублікувала світлину з Остапчуком та написала, що пишається ним.

Телеведучий розповідав, що хоче відчути знову радість батьківства. Зокрема, вони з коханою задумуються про народження двох дітей.

До того ж пара активно облаштовує заміський будинок, який шоумен придбав зі своєю колишньою дружиною Христиною Горняк. Вони вже запланували, який вигляд матиме вітальня та дитяча кімната.