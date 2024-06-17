На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар зізналася, якого чоловіка бачить поруч
Джерело:Катерина Кухар
Вже понад пів року мережею ширяться припущення про розлучення прими-балерини Катерини Кухар і її чоловіка, Олександра Стоянова. На тлі цих чуток танцівниця поділилася своїм баченням ідеального партнера.
Вона назвала риси, якими має бути наділений її партнер. Знаменитість виокремила шість основних характеристик.
Цікаво Був учасником ТНМК, а потім боровся із раком: де зараз співак Діля
Так, артистка зазначила, що її обранець повинен бути сильним, люблячим, впевненим у собі та успішним чоловіком. Крім того, Кухар наголосила на важливості сексуальної активності та готовності партнера кохати й робити все заради неї.
Тільки такий чоловік може витримати мене поруч,
– підсумувала зірка балету.
Катерина Кухар розповіла, якого чоловіка бачить біля себе / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Катерини Кухар і Олександра Стоянова
- Ще минулого року фани припускали, що прима-балерина розлучилася з чоловіком. Підозри виникли через те, що подружжя тривалий час не з'являлося разом на фото та відео в соціальних мережах.
- Крім того, Катерина здивувала шанувальників зміною іміджу – вона зробила чубчик і трохи вкоротила волосся. У підписі до фото з новою зачіскою танцівниця залишила загадковий підпис: "Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря".
- Олександр додав інтриги, коли назвав Кухар лише "матір'ю його дітей", що викликало ще більше питань у шанувальників пари.
- У відповідь на припущення про розлучення балерина опублікувала відео, де усміхнена прогулюється й танцює вулицями міста. Вона закликала фанів не хвилюватися, але пізніше зазначила, що вони з чоловіком "йдуть різними шляхами".