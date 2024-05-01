Ми телефонуємо одне одному, – Ткач розсекретив, чи розлучилася його кума Кухар зі Стояновим

Український комік Юрій Ткач висловився про стосунки своєї куми прими-балерини Катерини Кухар і її чоловіка артиста Олександра Стоянова. Гуморист зізнався, чи розлучилася зіркова пара.

Нещодавно Катерина прокоментувала чутки навколо розриву свого шлюбу. Однак, жінка не дала конкретної відповіді, заявивши, що подружжя "йде різними шляхами".

До слова Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала розлучення з зіркою "Спіймати Кайдаша"

Що каже Ткач про чутки навколо Кухар і Стоянова

Комік заявив, що наразі рідко спілкується з кумою. Водночас він запевнив, що все це плітки і не варто їм вірити. Ткач зізнався, що інколи телефонує Кухар, однак вони не перебувають у тісних стосунках.

Це все чутки. Не знаю. На жаль, ми так близько не спілкуємося. Ми телефонуємо одне одному, все нормально,

– додав він.

Юрій Ткач про Катерину Кухар і Олександра Стоянова: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Кухар і Стоянова