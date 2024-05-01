Ми телефонуємо одне одному, – Ткач розсекретив, чи розлучилася його кума Кухар зі Стояновим
Джерело:"Ранок у великому місті"
Український комік Юрій Ткач висловився про стосунки своєї куми прими-балерини Катерини Кухар і її чоловіка артиста Олександра Стоянова. Гуморист зізнався, чи розлучилася зіркова пара.
Нещодавно Катерина прокоментувала чутки навколо розриву свого шлюбу. Однак, жінка не дала конкретної відповіді, заявивши, що подружжя "йде різними шляхами".
До слова Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала розлучення з зіркою "Спіймати Кайдаша"
Що каже Ткач про чутки навколо Кухар і Стоянова
Комік заявив, що наразі рідко спілкується з кумою. Водночас він запевнив, що все це плітки і не варто їм вірити. Ткач зізнався, що інколи телефонує Кухар, однак вони не перебувають у тісних стосунках.
Це все чутки. Не знаю. На жаль, ми так близько не спілкуємося. Ми телефонуємо одне одному, все нормально,
– додав він.
Юрій Ткач про Катерину Кухар і Олександра Стоянова: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Кухар і Стоянова
- З жовтня 2023 року почали з'являтися чутки про можливий розрив пари Катерини та Олександра.
- Водночас балерина зробила нову зачіску і зазначила, що дівчина йде до перукаря під час змін в її особистому житті.
- Пізніше Стоянов назвав Кухар лише "матір'ю його дітей", що дуже збентежило користувачів. Однак, Катерина попросила шанувальників не хвилюватися.
- Нещодавно прима-балерина вперше прокоментувала припущення користувачів щодо можливого розлучення зіркової пари. Жінка вирішила не давати конкретної відповіді на питання про розрив з коханим. Втім, зазначила, що "вони йдуть різними шляхами".