Анастасія зізналася, чи спілкується з екскоханим. Також вона заговорила про причину розлучення.
Не пропустіть Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової Klavdia Petrivna
Що Цимбалару сказала про розрив з Баклановим
За словами Анастасії, вона спілкується з колишнім чоловіком і перебуває з ним в гарних взаєминах. Водночас жінка не захотіла пояснювати, чому вони розлучилися.
Є проблеми набагато важливіші, гостріші, ніж чергове розлучення якоїсь сімейної пари,
– пояснила акторка.
Водночас знаменитість додала, що, можливо, згодом розкриє причини їхнього з Григорієм розриву.
Що відомо про стосунки Цимбалару та Бакланова
- Анастасія та Григорій, у яких спочатку були складні стосунки, коли вони познайомилися в університеті, згодом подружилися і почали зустрічатись.
Ми багато часу проводили разом, репетирували й спілкувалися, поступово дізнавались одне одного, потім довго дружили. Коли зрозуміли, що просто дружити нам стало не комфортно, почали зустрічатися,
– поділилася акторка.
- У 2021 році пара відсвяткувала весілля, однак у 2024 році вони офіційно розлучилися. Пара оголосила про це 12 березня.