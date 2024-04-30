Анастасія зізналася, чи спілкується з екскоханим. Також вона заговорила про причину розлучення.

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Що Цимбалару сказала про розрив з Баклановим

За словами Анастасії, вона спілкується з колишнім чоловіком і перебуває з ним в гарних взаєминах. Водночас жінка не захотіла пояснювати, чому вони розлучилися.

Є проблеми набагато важливіші, гостріші, ніж чергове розлучення якоїсь сімейної пари,

– пояснила акторка.

Водночас знаменитість додала, що, можливо, згодом розкриє причини їхнього з Григорієм розриву.

Що відомо про стосунки Цимбалару та Бакланова

Анастасія та Григорій, у яких спочатку були складні стосунки, коли вони познайомилися в університеті, згодом подружилися і почали зустрічатись.

Ми багато часу проводили разом, репетирували й спілкувалися, поступово дізнавались одне одного, потім довго дружили. Коли зрозуміли, що просто дружити нам стало не комфортно, почали зустрічатися,

– поділилася акторка.