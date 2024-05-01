Недавно Екатерина прокомментировала слухи вокруг разрыва своего брака. Однако, женщина не дала конкретного ответа, заявив, что супруги "идут разными путями".

К слову Анастасия Цимбалару впервые прокомментировала развод со звездой "Поймать Кайдаша"

Что говорит Ткач о слухах вокруг Кухар и Стоянова

Комик заявил, что сейчас редко общается с кумой. В то же время он заверил, что все это сплетни и не стоит им верить. Ткач признался, что иногда звонит Кухар, однако они не находятся в тесных отношениях.

Это все слухи. Не знаю. К сожалению, мы так близко не общаемся. Мы звоним друг другу, все нормально,

– добавил он.

Юрий Ткач о Екатерине Кухар и Александре Стоянове: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Кухар и Стоянова