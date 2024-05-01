Нещодавно Катерина прокоментувала чутки навколо розриву свого шлюбу. Однак, жінка не дала конкретної відповіді, заявивши, що подружжя "йде різними шляхами".

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Що каже Ткач про чутки навколо Кухар і Стоянова

Комік заявив, що наразі рідко спілкується з кумою. Водночас він запевнив, що все це плітки і не варто їм вірити. Ткач зізнався, що інколи телефонує Кухар, однак вони не перебувають у тісних стосунках.

Це все чутки. Не знаю. На жаль, ми так близько не спілкуємося. Ми телефонуємо одне одному, все нормально,

– додав він.

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