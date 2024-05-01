Нещодавно Катерина прокоментувала чутки навколо розриву свого шлюбу. Однак, жінка не дала конкретної відповіді, заявивши, що подружжя "йде різними шляхами".
До слова Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала розлучення з зіркою "Спіймати Кайдаша"
Що каже Ткач про чутки навколо Кухар і Стоянова
Комік заявив, що наразі рідко спілкується з кумою. Водночас він запевнив, що все це плітки і не варто їм вірити. Ткач зізнався, що інколи телефонує Кухар, однак вони не перебувають у тісних стосунках.
Це все чутки. Не знаю. На жаль, ми так близько не спілкуємося. Ми телефонуємо одне одному, все нормально,
– додав він.
Юрій Ткач про Катерину Кухар і Олександра Стоянова: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Кухар і Стоянова
- З жовтня 2023 року почали з'являтися чутки про можливий розрив пари Катерини та Олександра.
- Водночас балерина зробила нову зачіску і зазначила, що дівчина йде до перукаря під час змін в її особистому житті.
- Пізніше Стоянов назвав Кухар лише "матір'ю його дітей", що дуже збентежило користувачів. Однак, Катерина попросила шанувальників не хвилюватися.
- Нещодавно прима-балерина вперше прокоментувала припущення користувачів щодо можливого розлучення зіркової пари. Жінка вирішила не давати конкретної відповіді на питання про розрив з коханим. Втім, зазначила, що "вони йдуть різними шляхами".