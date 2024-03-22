Королева Камілла розповіла про реальний стан Чарльза III після фейкових новин про смерть

Король Чарльз III продовжує проходити лікування від раку. На тлі неправдивих новин про його смерть королева Камілла розповіла про стан чоловіка.

Королева Камілла вирушила у дводенне відрядження до Північної Ірландії. Туди вона відправилася без чоловіка, оскільки той не з'являється на публіці з робочими виходами під час лікування.

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Камілла розповіла, як почувається Чарльз III

У Белфасті вона зайшла у сімейний гастроном The Arcadia, де її зустріла продавчиня. Вона передала монарху листівку з побажаннями про одужання. Королева подякувала та розповіла, що Чарльз III почувається добре.

У нього все дуже добре. Він був дуже розчарований, що не зміг приїхати,

– сказала королева Камілла.

Відео з поїздки королеви Камілли:

Король Чарльз III також мав відвідати Північну Ірландію. Але на час лікування він відклав обов'язки, що пов'язані з його публічними виходами.

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