На випадок смерті Чарльза III прописаний окремий план під кодовою назвою "Операція Міст Менай". Згідно з ним визначають, як мають відбуватись головні події, оголошення про втрату, прощання, пише Show 24.

До теми У мережі пишуть про смерть короля Чарльза III: офіційних заяв немає

Як оголошують про смерть монарха

Першим, хто дізнається про втрату, є британський прем'єр-міністр. Про це йому повідомлять кодовою фразою "міст Менай впав". BBC мають право першими оголосити про смерть монарха у прямому ефірі новин.

Окрім того, офіційні заяви з'являються на сайті Букінгемського палацу, сторінках королівських родин у соцмережі X (раніше відома як твітер) та інстаграмі. Тому першоджерелом у жодному випадку не можуть бути телеграм-канали.



Офіційна сторінка королівської сім'ї / Скриншот з соцмережі X монаршої родини

Кодову фразу створили багато років тому для того, щоб уникнути витоку інформації в пресу. З настанням сучасних технологій вона залишилась як традиція.

Щодо наступних кроків: перша людина у лінії успадкування автоматично отримує звання короля чи королеви. У разі смерті Чарльза III, наступним королем стане принц Вільям. Він повинен звернутися до народу. Країна вступає у період трауру.

Чому в мережі говорять про смерть Чарльза III