На випадок смерті Чарльза III прописаний окремий план під кодовою назвою "Операція Міст Менай". Згідно з ним визначають, як мають відбуватись головні події, оголошення про втрату, прощання, пише Show 24.
До теми У мережі пишуть про смерть короля Чарльза III: офіційних заяв немає
Як оголошують про смерть монарха
Першим, хто дізнається про втрату, є британський прем'єр-міністр. Про це йому повідомлять кодовою фразою "міст Менай впав". BBC мають право першими оголосити про смерть монарха у прямому ефірі новин.
Окрім того, офіційні заяви з'являються на сайті Букінгемського палацу, сторінках королівських родин у соцмережі X (раніше відома як твітер) та інстаграмі. Тому першоджерелом у жодному випадку не можуть бути телеграм-канали.
Офіційна сторінка королівської сім'ї / Скриншот з соцмережі X монаршої родини
Кодову фразу створили багато років тому для того, щоб уникнути витоку інформації в пресу. З настанням сучасних технологій вона залишилась як традиція.
Щодо наступних кроків: перша людина у лінії успадкування автоматично отримує звання короля чи королеви. У разі смерті Чарльза III, наступним королем стане принц Вільям. Він повинен звернутися до народу. Країна вступає у період трауру.
Чому в мережі говорять про смерть Чарльза III
- Сьогодні вдень, 18 березня, соцмережами прокотилися новини про начебто смерть Чарльза III. У мережі писали про приспущені прапори на урядових будівлях, з'явився скриншот нібито з сайту Букінгемського палацу.
- Наразі жодної офіційної інформації про втрату немає: ні на сайті палацу, ні на сторінках королівської родини. Скоріш за все, всі повідомлення про смерть короля неправдиві, а фото заяви – підроблене.