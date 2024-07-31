Це сталося після того, як виконавиця презентувала нову пісню "Ніжно" та кліп до неї, де з'явилася у весільній сукні з обручкою. Все це викликало хвилю обговорень серед шанувальників.

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На запитання про особисте життя Камалія була стриманою, але підтвердила, що її серце зайняте.

Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана,

– сказала співачка.

Водночас вона не розкрила особу свого обранця та не зізналася, чи перебуває у стосунках, проте зауважила, що в новій композиції висловила свої емоції.

Цю пісню я написала разом зі своєю командою, вклавши в неї всі свої почуття і переживання. У цьому відеокліпі я відкриваю перед вами своє серце. Ви побачите наречену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі,

– поділилася Камалія.

Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у квітні 2023 року Камалія зробила несподівану заяву, оголосивши про рішення розлучитися зі своїм чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, після двадцяти років шлюбу. Втім, з огляду на те, що артистка та Мохаммад мають спільних доньок-близнючок, вони підтримують дружні стосунки та регулярно проводить час разом.