Ми різні характерами, – Jerry Heil зізналася, чи спілкується з alyona alyona після Євробачення

Jerry Heil розповіла про спілкування з alyona alyona. Вони в дуеті брали участь у Євробаченні-2024, тож провели чимало часу разом.

Відтак, днями Яна зізналася, чи підтримує тісний зв'язок з колегою після участі в пісенному конкурсі. Цікаво, що артистка зауважила, що вони з Альоною мають різні характери.

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За словами артистки, їхня співпраця завжди була позитивною та невимушеною, проте Jerry Heil уточнила, що вони з alyona alyona не є близькими подругами, але завжди готові підтримати одна одну.

Ми спілкувалися завжди якось дуже легко. Мабуть, тому й альбом так швидко написали, і трек для Євробачення. Ми досить різні характерами, тому не комунікуємо щодня, проте я завжди знаю, що в мене є її плече, а в неї – моє. У Львові на концерті на цьому самому плечі я так розплакалася, що кілька хвилин не могла зупинитися. Усвідомлення жіночої сили, підтримки, того шляху, який ми пройшли разом, і як за цей час поріднилися, – це дуже потужно,

– розповіла виконавиця.

Нагадаємо, Jerry Heil та alyona alyona на сцені Євробачення-2024 виконали трек Teresa&Maria, натхненний стійкістю українських жінок під час війни. Їхній виступ отримав високу оцінку як журі (146 балів), так і глядачів (307 балів). Сумарний результат у 453 бали забезпечив українському дуету почесне третє місце у престижному міжнародному конкурсі. Водночас перемогу здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.

Цікаво, що після успішного виступу на Євробаченні Jerry Heil не забарилася з новим творчим доробком. Співачка випустила мініальбом MARIA, до якого увійшли чотири композиції, включаючи хіт Teresa & Maria.