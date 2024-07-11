Водночас співачка презентувала концептуальний кліп на головний сингл альбому VIRGIN MARIA. Режисером відеороботи став відомий Інді Хаіт.

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У кліпі Jerry Heil з'являється в буденних ситуаціях, які нагадують картини епохи Відродження. Відеоробота, сповнена глибини та відвертої чуттєвості, розкриває приховану красу повсякденності.

Цей кліп став для мене "оголенням" після Євробачення. Ми зняли захисні лати, щоб показати людину під ними. За допомогою художніх засобів режисер створив з простих образів справжні картини. Це стало відкриттям для мене: емоції можна побачити й без будь-яких додаткових артефактів – достатньо поглянути в очі,

– зізналася артистка.

Jerry Heil – VIRGIN MARIA: дивіться відео онлайн

Альбом складається з чотирьох треків. Відкриває його інтро, яке поєднало народну пісню про жіночу долю та уривок вірша Івана Франка "Сикстинська Мадонна". Наступним треком є AVE MARIA, який розповідає про переживання артистки під час повномасштабної війни та про молитви співачки задля кращого майбутнього. Далі слухач занурюється у головний сингл VIRGIN MARIA, а завершує альбом хіт Teresa&Maria, з яким Jerry Heil та alyona alyona гідно представили Україну на Євробаченні-2024.

Jerry Heil – MARIA: слухайте альбом онлайн

Нагадаємо, Jerry Heil нещодавно натякнула на повернення на пісенний конкурс Євробачення-2025. Ба більше, іноземні та українські прихильники співачки підтримали її бажання.