Не феєрверк: Jerry Heil пояснила символізм вогнів, які супроводжували її виступ на Євробаченні

Номер alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024, який поставила відома режисерка Таню Муіньо, запам'ятався багатьом глядачам. Тому Яна вирішила пояснити, що означають вогні у їхньому виступі.

11 травня відгримів фінал Євробачення-2024. За результатами голосування журі та глядачів перемогу здобула Швейцарія, а Україна зайняла третє місце. З цієї нагоди Яна вирішила більше розповісти про символізм своєї з alyona alyona постановки.

До слова Євробачення-2023, яке від імені України приймала Британія, перемогло на BAFTA

Що означають вогні у номері українського дуету

Jerry Heil опублікувала у своїх соцмережах відео, де пояснила значення вогнів, які супроводжували Яну протягом виступу. За словами співачки, це наслідки дії хімічної зброї – фосфорних бомб, які російські окупанти застосовує під час обстрілу українських міст.

Як ви гадаєте, що це? Комети? Феєрверки?

– написала Яна.

Реакція мережі

Більшість шанувальників Jerry Heil одразу зрозуміли, що хотіли донести дівчата цими вогнями під час виступу. Прихильники захоплені сенсом постановки та висловили шану артисткам за висвітлення правди у номері.

"Сльози на очах з першого разу, коли побачила виступ, бо одразу зрозуміла відсилку";

"Я одразу подумала, що це фосфорні бомби. Жах просто. Ви молодці, що вклали сенс у весь виступ і футболки з Free Azov одягнули";

"Це єдиний виступ, який мав сенс! Ще й який";

"Зрозумів одразу. Як людина, яка пережила родинну історію в зруйнованій війною країні (у моєму випадку це Боснія і Герцеговина), я глибоко відчув вашу пісню та сценічний виступ. Слава Україні";

"Фосфорна бомба, я француз, але тут усі знають, що це таке. Ви не самотні, мої люди тут підтримують вас";

"Ми всі одразу зрозуміли, про що йдеться. Росія – держава-терорист".

Що відомо про символізм костюмів дуету