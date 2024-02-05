Зокрема, співачки відреагували на слова MELOVIN про те, що вони заплатили за перемогу в конкурсі. Зазначимо, що фіналіст Нацвідбору заявив, що лейбл ENKO, до якого входять переможниці, заплатив кошти за цей тріумф. MELOVIN стверджує, що почув це безпосередньо від співробітників "Суспільного".

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Переможниці Нацвідбору-2024 відреагували на хейт

alyona alyona наголосила, що у них з Jerry Heil немає такої суми, щоб заплатити за свою перемогу.

Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є. Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть,

– сказала реперка.

Інтерв'ю з Jerry Heil та alyona alyona: дивіться відео онлайн

Jerry Heil та alyona alyona перемогли в Нацвідборі-2024

Від глядачів вони отримали 11 балів та 10 балів від членів журі. Загальний результат співачок – 21 бал.

Понад 723 тисячі українців віддали свої голоси на користь виконавиць.

YAKTAK посів друге місце. Молодий артист набрав 107 тисяч голосів, що на 600 тисяч менше, ніж має дует.

Тим часом MELOVIN зайняв третє місце з результатом у 82 838 голосів.