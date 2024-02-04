А все тому, що пісня отримала суперечливі відгуки в суспільстві. Комусь вона подобається своїми релігійними мотивами, а інших – навпаки відштовхує. 24 Канал зібрав реакції зірок та користувачів мережі на перемогу Alyona Alyona та Jerry Heil.

Актуально Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Реакція зірок на перемогу Альони та Яни

Член журі Нацвідбору-2024 Джамала вже привітала дівчат з перемогою. Вона зазначила, що людям не байдужа музика та це дуже важливо. Співачка вважає, що на Євробаченні українці повинні знову та знову нагадувати світу про себе.

Можливо, якісь країни й можуть собі дозволити відмовлятись від участі, але ми – ні. Ми маємо, як ніколи, використовувати цю можливість, цей майданчик, щоб нагадати про себе якнайкраще.

Бо якщо ми замовкнемо, або зникнемо з ефіру, наше місце займуть інші люди,

– висловилась вона.

Солістка гурту The Hardkiss, яка цього року вперше вела Нацвідбір, Юлія Саніна, лаконічно привітала Alyona Alyona та Jerry Heil: "Дівчата, палайте".



Саніна привітала переможниць / Скриншот з інстаграму співачки

Голос Євробачення Тімур Мірошниченко вважає, що ця пісня справді гідна, аби бути почутою у всій Європі. Тімур сказав, що у Швеції оцінять Teresa & Maria.

Я вже бачу, як весь зал у Мальме здіймає руки вгору та в такт аплодує на коді пісні,

– написав Мірошниченко.

Сергій Танчинець, якого обрали членом журі глядачі, поширив спільну світлину з Альоною та Яною. Він побажав артисткам успіху в Швеції.

Alyona Alyona та Jerry Heil представлять Україну у Мальме на Євробаченні-2024. Вітаю дівчат і бажаю успіху,

– привітав дівчат Сергій.

Привітав дівчат з перемогою, стендап-комік Василь Байдак, який теж дебютував на Нацвідборі як ведучий шоу. Хлопець написав, що для нього шоу закінчується, тоді як в дівчат все тільки починається.



Байдак відреагував на перемогу дівчат / Скриншот з інстаграму коміка

Телеведуча Марія Єфросиніна також приєдналась до привітань. Вона зазначила, що все склалось, попри те, що дівчата мали побоювання.

Вітаю дівчат з перемогою на Національному відборі на Євробачення. Усі ваші хвилювання вартували того,

– ствердила Марія.



Єфросиніна привітала Альону та Яну / Скриншот з інстаграму ведучої

Привітала виконавиць й співачка Наталія Могилевська. Артистка поширила ролик, у якому розповідає, що їй дуже подобається пісня, з якою Альона та Яна представлять нашу країну в Мальме.



Могилевська привітала Альону та Яну / Скриншот з інстаграму співачки

Хореограф Женя Кот зазначив, що з піснею Teresa & Maria дівчата мають високі шанси на перемогу. Він зазначив, що йому хотілося б створити для артисток красиву постановку для міжнародного пісенного конкурсу.



Кот привітав дівчат з перемогою / Скриншот з інстаграму танцівника

Режисер Алан Бадоєв не лише привітав Альону та Яну з перемогою на Нацвідборі-2024. Він вважає, що їм вийде виступити якнайкраще.



Бадоєв привітав дівчат / Скриншот з інстаграму режисера

Реакція мережі на перемогу Альони та Яни

Було чимало користувачів мережі, які задоволені перемогою Alyona Alyona та Jerry Heil на Нацвідборі-2024. На думку людей, ці артистки варті того, аби представляти Україну в Швеції на міжнародному пісенному конкурсі.

"Нарешті виграли гідні переможці та представники нашої країни. Удачі та успіху вам, мирного неба".

"Найкраща пісня з тих, що ми почули".

"Дуже гарно, вітаю".

"Щиро вітаємо! Найкращі та пісня супер! Бажаємо успіху!".

"Вітаю вас з перемогою".

"Дівчатка, вітаю Вас. Залюбки будемо вболівати на Євробаченні за Україну.

"Клас, вже чекаю їх виступ на Євробаченні та вірю в їх перемогу".

Утім, під дописом з оголошенням переможця, можна побачити й чимало негативних коментарів. Люди обурюються, що Alyona Alyona та Jerry Heil відправляться на Євробачення, адже мали інших фаворитів.

"Один з найгірших виступів наживо. І вони представлятимуть Україну на Євробаченні. Неможливо".

"Євробачення в цьому році йде повз. Навіть дивитись не буду".

"У Нацвідборі переміг маркетинг, а не вокал з піснею".

"Реклама та кількість підписників все вирішили. Пісня хороша, а живий виступ був провальний".

"Абсолютно нульовий рівень культури нації. Люди не знають, що таке хороша музика, не знають, що таке гарний будинок, не чули про гарну літературу. Я не здивований результатами".

"Україну на світовій арені представлять люди, які не вміють співати наживо, записують дуети з сусідами, поняття не мають, хто така Мати Тереза, і навіть не можуть пояснити про що їхня пісня і до чого тут Бог".

Виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Нацвідборі-2024: дивіться відео онлайн