Jerry Heil та alyona alyona назвали 3 найкращі пісні за всю історію Євробачення
Джерело:Eurovision Song Contest
Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil обрали своїх фаворитів за всю історію конкурсу. Серед них є нещодавні переможці.
Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona знялися у новому відео, яким поділилися на офіційній сторінці Євробачення. Дівчата розповіли про те, які пісні вважають найкращими за історію конкурсу.
До слова Представниця Польщі на Євробаченні-2024 присвятила пісню Україні: зворушливе відео виступу
Першою Jerry Heil та alyona alyona назвали представницю Німеччини на Євробаченні у 2010 році – співачку Лену. Її пісня про любов Satellite підкорила серця мільйонів.
Лена – Satellite: дивіться відео онлайн
Наступною українки назвали переможців Євробачення-2021 – гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Jerry Heil описала цей трек як потужний та легкий водночас, а alyona alyona висловила захоплення глем-роком.
Måneskin з піснею Zitti E Buoni: дивіться відео онлайн
На перше місце Jerry Heil та alyona alyona поставили пісню української співачки Джамали – "1944". Саме ця композиція допомогла здобути перемогу у конкурсі у 2016 році. Артистки підкреслили, що трек Джамали розповідає про культуру, про яку мало хто знає. Однак вона заслуговує бути шанованою і знаною.
Джамала – "1944": дивіться відео онлайн
Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024
- Представниці України на музичному конкурсі встановили на Євробаченні приголомшливий рекорд. Адже вже 18 раз конкурсанти від нашої країни пройшли до гранд-фіналу: Україна єдина має подібний успіх.
- У фіналі Євробачення-2024 Jerry Heil та alyona alyona здобули 3 місце, отримавши 453 бали – це 146 балів від журі та ще 307 балів від глядачів. Таким чином представниці України зруйнували стереотип про те, що 2 порядковий номер на конкурсі – це "смертельне місце".
- Окрім того, пісня alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria, яку вони створили для Євробачення, потрапила у світовий чарт iTunes Worldwide та посіла 23 сходинку