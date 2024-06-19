Jerry Heil та alyona alyona назвали 3 найкращі пісні за всю історію Євробачення

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil обрали своїх фаворитів за всю історію конкурсу. Серед них є нещодавні переможці.

Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona знялися у новому відео, яким поділилися на офіційній сторінці Євробачення. Дівчата розповіли про те, які пісні вважають найкращими за історію конкурсу.

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Першою Jerry Heil та alyona alyona назвали представницю Німеччини на Євробаченні у 2010 році – співачку Лену. Її пісня про любов Satellite підкорила серця мільйонів.

Лена – Satellite: дивіться відео онлайн

Наступною українки назвали переможців Євробачення-2021 – гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Jerry Heil описала цей трек як потужний та легкий водночас, а alyona alyona висловила захоплення глем-роком.

Måneskin з піснею Zitti E Buoni: дивіться відео онлайн

На перше місце Jerry Heil та alyona alyona поставили пісню української співачки Джамали – "1944". Саме ця композиція допомогла здобути перемогу у конкурсі у 2016 році. Артистки підкреслили, що трек Джамали розповідає про культуру, про яку мало хто знає. Однак вона заслуговує бути шанованою і знаною.

Джамала – "1944": дивіться відео онлайн

Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024