Глядачі концерту позитивно відреагували на слова артистки. Вони зустріли її гучними оплесками.

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На сценi LUNA висловила підтримку Україні, яка щодня продовжує боротися з Росією. До того ж дівчина зізналася, що співчуває громадянам нашої країни.

Те, що відбувається в Україні, відбувається поруч з нами. І тому зараз моє серце дуже сильно б'ється разом з Україною та моїми друзями звідти. Я хотіла би присвятити цю пісню їм,

– поділилася артистка.

Співачка виконала пісню свою пісню Fade. Виконавицю під час виступу супроводжувало жовто-блакитне світло.

LUNA присвятила пісню Україні: дивіться відео онлайн

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