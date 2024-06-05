Глядачі концерту позитивно відреагували на слова артистки. Вони зустріли її гучними оплесками.
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На сценi LUNA висловила підтримку Україні, яка щодня продовжує боротися з Росією. До того ж дівчина зізналася, що співчуває громадянам нашої країни.
Те, що відбувається в Україні, відбувається поруч з нами. І тому зараз моє серце дуже сильно б'ється разом з Україною та моїми друзями звідти. Я хотіла би присвятити цю пісню їм,
– поділилася артистка.
Співачка виконала пісню свою пісню Fade. Виконавицю під час виступу супроводжувало жовто-блакитне світло.
LUNA присвятила пісню Україні: дивіться відео онлайн
Євробачення-2024: що відомо про участь LUNA у конкурсі
- У лютому 2024 року LUNA була оголошена польською представницею Євробаченні цього року з піснею The Tower.
- Однак, чимало поляків обурилися вибором професійного журі. Дівчину звинуватили в нечесній перемозі, мовляв, її батько заплатив за перше місце доньки.
- Втім, артистка все одно поїхала в Мальме, що у Швеції. 7 травня вона виступила у першому півфіналі конкурсу. Однак, пройти до гранд-фіналу співачці не вдалося.