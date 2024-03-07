Европейский вещательный союз (EBU) разрешил Израилю принять участие в Евровидении-2024 с обновленной песней Hurricane. Об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на чиновников Министерства иностранных дел.
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Израиль допустили к Евровидению-2024
Ранее Израиль согласился изменить текст песни, чтобы избежать дисквалификации. Телерадиокомпания пошла на это решение по просьбе президента. По его мнению, страна должна звучать на каждой мировой площадке.
Обновленная композиция удовлетворила EBU, поэтому уже в мае Эден Голан представит свою страну на Евровидении. Скоро песня Hurricane выйдет на музыкальных платформах.
Скандал из-за песни Израиля для Евровидения
- Израиль находился на грани вылета с Евровидения из-за войны с ХАМАС, но страну решили допустить к конкурсу.
- В феврале представители EBU попросили предоставить им текст песни для проверки. Это обычное правило Евровидения, чтобы трек не имел политических подтекстов и упоминаний о войне.
- В треке October Rain организаторы нашли намеки на войну и атаку ХАМАС. Израильский вещатель сначала не соглашался менять песню, но впоследствии предоставил другой трек, Dance Forever. EBU и эта композиция не подошла, поэтому на Евровидении от Эден Голан мы услышим работу Hurricane.