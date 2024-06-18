Давно не зустрічався, – Іво Бобул розповів про стосунки з молодшим сином та трьома онуками

Український артист Іво Бобул прочинив завісу особистого життя. Він розповів, що має трьох онуків, яким допомагає і надсилає подарунки.

Співак Іво Бобул розповів про стосунки з наймолодшим сином. За його словами, у 19-річного Данила немає зіркової хвороби через популярність батька.

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Він прийшов на один з моїх найпотужніших концертів в Україні. І я бачив його очі, як сприйняв це все народ. Думаю, після цього до нього прийшло якесь усвідомлення. Хоча він ніколи не прикривається тим, що він син відомого співака,

– розповів Іво Бобул.

Артист також зізнався, що має трьох онуків. Він їх підтримує та старається навідувати.

"У мене троє онуків. Маю приїхати до них, давно не зустрічався. Я їм подарунки дарую й допомагаю грошима", – зауважив виконавець.



Іво Бобул з сім'єю / Скриншот з відео

Іво Бобул рідко ділиться деталями особистого життя та подробицями життя його родини. На його думку, щастя любить тишу.

"Не буду казати про всіх, але у деяких людей дуже погані очі. Це твоє особисте – ховай!" – вважає артист.

Що відомо про особисте життя Іво Бобула