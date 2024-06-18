Давно не зустрічався, – Іво Бобул розповів про стосунки з молодшим сином та трьома онуками

18 червня 2024, 11:12
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Джерело:

"ЖВЛ"

Український артист Іво Бобул прочинив завісу особистого життя. Він розповів, що має трьох онуків, яким допомагає і надсилає подарунки.

Співак Іво Бобул розповів про стосунки з наймолодшим сином. За його словами, у 19-річного Данила немає зіркової хвороби через популярність батька. 

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Він прийшов на один з моїх найпотужніших концертів в Україні. І я бачив його очі, як сприйняв це все народ. Думаю, після цього до нього прийшло якесь усвідомлення. Хоча він ніколи не прикривається тим, що він син відомого співака,
– розповів Іво Бобул. 

Артист також зізнався, що має трьох онуків. Він їх підтримує та старається навідувати. 

"У мене троє онуків. Маю приїхати до них, давно не зустрічався. Я їм подарунки дарую й допомагаю грошима", – зауважив виконавець.


Іво Бобул з сім'єю / Скриншот з відео

Іво Бобул рідко ділиться деталями особистого життя та подробицями життя його родини. На його думку, щастя любить тишу. 

"Не буду казати про всіх, але у деяких людей дуже погані очі. Це твоє особисте – ховай!" – вважає артист.

Що відомо про особисте життя Іво Бобула

  • Народний артист був одружений чотири рази. Від перших двох шлюбів Іво Бобул має двох старших дітей – це Руслан і Людмила.
  • Третій шлюб у нього був зі співачкою Лілією Сандулесою і тривав близько 10 років. У них не народилося спільних дітей, однак зірки багато гастролювали та виступали разом. Цікаво, що нещодавно артисти відставили минуле та відновили співпрацю.
  • У четвертому шлюбі в Іво Бобула народився наймолодший син Данило.
Автор: Марія Касій