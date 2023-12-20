Подружжя було в шлюбі близько 10 років. Вони також разом виступали по містах України. Однак, у 2002 році пара розлучилась.

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Бобул возз'єднається з ексдружиною Лілією Сандулесу

Йдеться про те, що Іво Бобул і Лілія Сандулесу знову вийдуть разом на сцену. Востаннє це було ще на початку 2000-х років.

Возз'єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулесу, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!

– йдеться у повідомленні.

Музичний портал пише, що їхнє возз'єднання не обмежиться лише спільним виступом у Палаці "Україна". Планується навіть спільний тур по Україні.

Ба більше, окрім спільного сольника в Палаці "Україна" буде і тур містами України. Наш інсайдер повідомляє, що гучний камбек запланований на 2024 рік,

– інформує "Музвар".



Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

Про Іво Бобула та Лілію Сандулесу