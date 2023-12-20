Подружжя було в шлюбі близько 10 років. Вони також разом виступали по містах України. Однак, у 2002 році пара розлучилась.
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Бобул возз'єднається з ексдружиною Лілією Сандулесу
Йдеться про те, що Іво Бобул і Лілія Сандулесу знову вийдуть разом на сцену. Востаннє це було ще на початку 2000-х років.
Возз'єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулесу, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!
– йдеться у повідомленні.
Музичний портал пише, що їхнє возз'єднання не обмежиться лише спільним виступом у Палаці "Україна". Планується навіть спільний тур по Україні.
Ба більше, окрім спільного сольника в Палаці "Україна" буде і тур містами України. Наш інсайдер повідомляє, що гучний камбек запланований на 2024 рік,
– інформує "Музвар".
Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"
Про Іво Бобула та Лілію Сандулесу
- Відомо, що подружжя було дуже відомим у 90-ті. Багато їхніх спільних композицій стали хітами. Зокрема, "Берег любові", "Пізня зустріч", "А липи цвітуть". Однак, пара вирішила розлучитися у 2000-х, тому їхня співпраця припинилась. Лілія пропонувала Іво продовжити співати у дуеті, але він не захотів.
- У 2022 році артист розповів, що практично не спілкується із Сандулесою. Він навіть не в курсі, де вона живе.
- Згодом Бобул поділився причинами розлучення з Лілією. За словами співака, йдеться про несумісність характерів.
- Зараз співак перебуває у шлюбі вже вчетверте. Спільно із дружиною Наталею виховує свого сина Данила.