Співак Іво Бобул розповів про стосунки з наймолодшим сином. За його словами, у 19-річного Данила немає зіркової хвороби через популярність батька.
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Він прийшов на один з моїх найпотужніших концертів в Україні. І я бачив його очі, як сприйняв це все народ. Думаю, після цього до нього прийшло якесь усвідомлення. Хоча він ніколи не прикривається тим, що він син відомого співака,
– розповів Іво Бобул.
Артист також зізнався, що має трьох онуків. Він їх підтримує та старається навідувати.
"У мене троє онуків. Маю приїхати до них, давно не зустрічався. Я їм подарунки дарую й допомагаю грошима", – зауважив виконавець.
Іво Бобул з сім'єю / Скриншот з відео
Іво Бобул рідко ділиться деталями особистого життя та подробицями життя його родини. На його думку, щастя любить тишу.
"Не буду казати про всіх, але у деяких людей дуже погані очі. Це твоє особисте – ховай!" – вважає артист.
Що відомо про особисте життя Іво Бобула
- Народний артист був одружений чотири рази. Від перших двох шлюбів Іво Бобул має двох старших дітей – це Руслан і Людмила.
- Третій шлюб у нього був зі співачкою Лілією Сандулесою і тривав близько 10 років. У них не народилося спільних дітей, однак зірки багато гастролювали та виступали разом. Цікаво, що нещодавно артисти відставили минуле та відновили співпрацю.
- У четвертому шлюбі в Іво Бобула народився наймолодший син Данило.