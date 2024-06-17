У третю неділю червня в Україні святкували День батька. Українські зірки теж вітали своїх татусів, а щасливі дружини ділилися теплими словами на адресу батьків їхніх дітей.
До слова Оля Полякова показала молодшу доньку в сльозах і зізналась, чому вона повертається в Україну
Оля Полякова опублікувала зворушливі фото свого чоловіка, Вадима Буряковського з доньками – Машею та Алісою. Вона публічно звернулась до коханого у привітанні.
Я хочу привітати найкращого тата на планеті, який завжди поруч, підтримає, захистить, закидає компліментами, обійме, заспокоїть, прийде і порішає, і завжди на твоїй стороні! В мене такого тата не було! Але ти й мені трошки тато! Ми тебе любимо! Будь головне здоровий, а щастя твоє, як кажеш завжди ти, – ми,
– написала виконавиця.
Чоловік Олі Полякової з дітьми / Фото з інстаграму Олі Полякової
Раніше ходили чутки про роман Олі Полякової з іншим
- Кілька місяців тому кулінар і блогер Влад Міцкевич "злив" фото поцілунків з Олею Поляковою. Чоловік заявив, що між ними був роман, а співачка вже рік як жила разом з ним. Та наступного дня він спростував свої заяви та пояснив, що переборщив з алкоголем.
- Оля Полякова назвала відверті фото "безневинними". Співачка у відповідь на чутки пояснила, начебто Влад Міцкевич шантажував її та вимагав гроші. Влад та Оля раніше працювали разом, а до інциденту зі світлинами його звільнили.
- Зараз Влад та Оля не спілкуються. Влад Міцкевич теж додавав, що насправді між ними не було роману. Однак він вважає, що команда артистки могла б продовжувати розвивати цю "тему" для піару. Багато в чому він також дорікав продюсеру зірки Михайлу Ясинському, який нібито перешкоджав його роботі.