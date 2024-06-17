У третю неділю червня в Україні святкували День батька. Українські зірки теж вітали своїх татусів, а щасливі дружини ділилися теплими словами на адресу батьків їхніх дітей.

До слова Оля Полякова показала молодшу доньку в сльозах і зізналась, чому вона повертається в Україну

Оля Полякова опублікувала зворушливі фото свого чоловіка, Вадима Буряковського з доньками – Машею та Алісою. Вона публічно звернулась до коханого у привітанні.

Я хочу привітати найкращого тата на планеті, який завжди поруч, підтримає, захистить, закидає компліментами, обійме, заспокоїть, прийде і порішає, і завжди на твоїй стороні! В мене такого тата не було! Але ти й мені трошки тато! Ми тебе любимо! Будь головне здоровий, а щастя твоє, як кажеш завжди ти, – ми,

– написала виконавиця.

Чоловік Олі Полякової з дітьми / Фото з інстаграму Олі Полякової

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