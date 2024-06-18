Певец Иво Бобул рассказал об отношениях с младшим сыном. По его словам, у 19-летнего Данила нет звездной болезни из-за популярности отца.
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Он пришел на один из моих самых мощных концертов в Украине. И я видел его глаза, как воспринял это все народ. Думаю, после этого к нему пришло какое-то осознание. Хотя он никогда не прикрывается тем, что он сын известного певца,
– рассказал Иво Бобул.
Артист также признался, что имеет трех внуков. Он их поддерживает и старается навещать.
"У меня трое внуков. Должен приехать к ним, давно не встречался. Я им подарки дарю и помогаю деньгами", – отметил исполнитель.
Иво Бобул с семьей / Скриншот из видео
Иво Бобул редко делится деталями личной жизни и подробностями жизни его семьи. По его мнению, счастье любит тишину.
"Не буду говорить обо всех, но у некоторых людей очень плохие глаза. Это твое личное – прячь!" – считает артист.
Что известно о личной жизни Иво Бобула
- Народный артист был женат четыре раза. От первых двух браков Иво Бобул имеет двух старших детей – это Руслан и Людмила.
- Третий брак у него был с певицей Лилией Сандулесой и длился около 10 лет. У них не родилось общих детей, однако звезды много гастролировали и выступали вместе. Интересно, что недавно артисты отставили прошлое и возобновили сотрудничество.
- В четвертом браке у Иво Бобула родился самый младший сын Даниил.