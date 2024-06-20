Чотири рази одружувався та має троє дітей: де зараз і як змінився Іво Бобул

Цими днями артисту української естради виповнився 71 рік. Співак запам'ятався публіці не тільки піснями й бурхливим особистим життям, а і гучними скандалами.

Іво Бобул (справжнє ім’я – Іван Бобул) – народний артист України, який народився у багатодітній сім'ї в Чернівецькій області. Після закінчення восьмирічної школи вступив до ПТУ в Слов'янську Донецької області. Під час навчання навіть завоював звання лауреата. Детальніше про життя та кар'єру – далі в матеріалі Show 24.

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Як складався зірковий шлях

Коли служив в армії також їздив із концертами по військових частинах. Професійну освіту здобував у Чернівецькому музучилищі. Згодом був учасником різних колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо. Багато пісень з репертуару Бобула стали народними шлягерами. Серед них: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" тощо.

Іво Бобул у молодості / Архівне фото з фейсбуку співака

Але обставини складались так, що співак більше заживав регіональної слави, ніж всеукраїнської. Тому в 1990 році Бобул повернувся до слухачів з однією з найвідоміших пісень свого репертуару: "На Україну повернусь".

У 1991 році заспівав із Лілією Сандулесу низку пісень: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця".

Лілія Сандулеса, Іво Бобул – А липи цвітуть: дивитись відео онлайн

У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, а в 1998 – народного артиста. У 2003 році йому вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

Варто зазначити, що в репертуарі артиста присутні й російськомовні пісні. Здебільшого Бобул оспівує почуття кохання та патріотизму.

Додамо, що вокалу співак також навчався в Київській муніципальній академії естрадного і циркового мистецтва, а у 2006 році отримав червоний диплом магістра музично-педагогічного факультету Чернівецького національного університету. Тому Бобул навчає вокалу студентів.

Іво Бобул / Фото з фейсбуку співака

Він навіть був завідувачем кафедри естрадного та академічного вокалу й звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України.

Бобул давав благодійні концерти у фронтових підрозділах і в різних населених пунктах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Особисте життя

Артист був одружений чотири рази. З першою дружиною шлюб протримався всього лиш три місяці. За словами співака, винуватицею стала теща, яка налаштовувала дівчину проти нього. Однак у пари таки народився син Руслан, який проживає у США.

У другому шлюбі народилась донька Людмила. Як каже артист, він розлучився, бо дружина загуляла.

Третій шлюб був довжиною в 10 років зі співачкою Лілією Сандулесу. Причиною розставання називають несумісність характерів. У подружжя не було спільних дітей, але вони багато виступали та гастролювали разом. Наприкінці 2023 року стало відомо, що ексзакохані вийдуть на спільну сцену в Палаці "Україна". Ба більше, планується навіть спільний тур Україною.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

Четверта дружина Бобула Наталія молодша від чоловіка на 12 років. У пари народився син Данило. Сьогодні хлопцю 19 років. Співак також розповів, що у нього вже троє внуків. Він дарує їм подарунки та допомагає грішми.

Данило – син Іва Бобула / Скриншот із відео "Сніданок 1+1"

Однак в інші деталі особистого життя артист не вдається, адже вважає, що щастя любить тишу.

Іво Бобул з сім'єю / Скриншот з відео

Гучні скандали

У далекому 2016 році стався скандал між спортсменом Віктором Вірастюком і Іво Бобулом. Перший – висміяв іменний номер співака в одному з готелів у Чернівцях, а за декілька років артист сказав, що така поведінка Вірастюка "є свинською".

До мене з іронією не треба. До мене треба з повагою. Я не той хлопчик для побиття. Іронією хай він займеться зі своєю дружиною. А до мене це має бути повага, тому що я – народний артист України, – сказав Бобул.

У 2023 році розгорілась серйозна суперечка у суспільстві через гострі сексистські висловлювання Іво Бобула в інтерв'ю Еммі Антонюк. Співак назвав жінок "розбалуваними", бо вони "дуже багато хочуть" і перебирають чоловіками. На його думку, жінки є меркантильними й для них важливі лише гроші. Після того, як Емма виступила з протилежною думкою, Бобул зі скандалом пішов зі студії.

Після цього інтерв'ю суспільство поділилось на дві сторони: одні – підтримали співака, а другі – захейтили.

Де зараз і чим займається артист

Іво Бобул продовжує виступати. На його концерти приходять чимало людей, а особливо – молодь, яка останнім часом надихнулась творчістю співаків давнішої генерації.

Артист рідко бачиться з іншими дітьми та онуками, але за його словами, не забуває про них.

Крім того, співак навіть записав ремікси на деякі свої пісні з Kolaba.

KOLABA & ІВО БОБУЛ – Розмова з тобою: дивитись відео онлайн

До слова, в артиста був будинок у Криму. Він придбав нерухомість ще до того, як півострів окупувала Росія. Співак розповів, що будинок згорів. Він вважає, що його хтось підпалив.