Иво Бобул (настоящее имя – Иван Бобул) – народный артист Украины, который родился в многодетной семье в Черновицкой области. После окончания восьмилетней школы поступил в ПТУ в Славянске Донецкой области. Во время учебы даже завоевал звание лауреата. Подробнее о жизни и карьере – далее в материале Show 24.

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Как складывался звездный путь

Когда служил в армии также ездил с концертами по воинским частям. Профессиональное образование получал в Черновицком музучилище. Впоследствии был участником различных коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и другие. Многие песни из репертуара Бобула стали народными шлягерами. Среди них: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" и другие.

Иво Бобул в молодости / Архивное фото с фейсбука певца

Но обстоятельства складывались так, что певец больше заживал региональной славы, чем всеукраинской. Поэтому в 1990 году Бобул вернулся к слушателям с одной из самых известных песен своего репертуара: "На Украину вернусь".

В 1991 году спел с Лилией Сандулесу ряд песен: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця".

Лилия Сандулеса, Иво Бобул – А липи цвітуть: смотреть видео онлайн

В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 1998 – народного артиста. В 2003 году ему вручили орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 – орден "За заслуги" III степени.

Стоит отметить, что в репертуаре артиста присутствуют и русскоязычные песни. В основном Бобул воспевает чувства любви и патриотизма.

Добавим, что вокалу певец также учился в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, а в 2006 году получил красный диплом магистра музыкально-педагогического факультета Черновицкого национального университета. Поэтому Бобул обучает вокалу студентов.

Иво Бобул / Фото с фейсбука певца

Он даже был заведующим кафедрой эстрадного и академического вокала и звукорежиссуры Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.

Бобул давал благотворительные концерты во фронтовых подразделениях и в различных населенных пунктах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Личная жизнь

Артист был женат четыре раза. С первой женой брак продержался всего лишь три месяца. По словам певца, виновницей стала теща, которая настраивала девушку против него. Однако у пары таки родился сын Руслан, который проживает в США.

Во втором браке родилась дочь Людмила. Как говорит артист, он развелся, потому что жена загуляла.

Третий брак был длиной в 10 лет с певицей Лилией Сандулесу. Причиной расставания называют несовместимость характеров. У супругов не было общих детей, но они много выступали и гастролировали вместе. В конце 2023 года стало известно, что экс-влюбленные выйдут на совместную сцену во Дворце "Украина". Более того, планируется даже совместный тур по Украине.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

Четвертая жена Бобула Наталья моложе мужа на 12 лет. У пары родился сын Даниил. Сегодня парню 19 лет. Певец также рассказал, что у него уже трое внуков. Он дарит им подарки и помогает деньгами.

Даниил – сын Ива Бобула / Скриншот из видео "Сніданок 1+1"

Однако в другие детали личной жизни артист не вдается, ведь считает, что счастье любит тишину.

Иво Бобул с семьей / Скриншот из видео

Громкие скандалы

В далеком 2016 году произошел скандал между спортсменом Виктором Вирастюком и Иво Бобулом. Первый – высмеял именной номер певца в одном из отелей в Черновцах, а через несколько лет артист сказал, что такое поведение Вирастюка "является свинским".

Ко мне с иронией не надо. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне это должно быть уважение, потому что я – народный артист Украины, – сказал Бобул.

В 2023 году разгорелся серьезный спор в обществе из-за острых сексистских высказываний Иво Бобула в интервью Эмме Антонюк. Певец назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами. По его мнению, женщины являются меркантильными и для них важны только деньги. После того, как Эмма выступила с противоположным мнением, Бобул со скандалом ушел из студии.

После этого интервью общество разделилось на две стороны: одни – поддержали певца, а другие – захейтили.

Где сейчас и чем занимается артист

Иво Бобул продолжает выступать. На его концерты приходят немало людей, а особенно – молодежь, которая в последнее время вдохновилась творчеством певцов более древней генерации.

Артист редко видится с другими детьми и внуками, но по его словам, не забывает о них.

Кроме того, певец даже записал ремиксы на некоторые свои песни с Kolaba.

KOLABA & ИВО БОБУЛ – Розмова з тобою: смотреть видео онлайн

К слову, у артиста был дом в Крыму. Он приобрел недвижимость еще до того, как полуостров оккупировала Россия. Певец рассказал, что дом сгорел. Он считает, что его кто-то поджег.