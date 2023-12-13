За словами співака, він дуже любив там відпочивати до окупації росіянами Криму у 2014 році. Також артист зазначив, яку пенсію він зараз отримує.
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Іво Бобул розповів про спалене житло в Криму
В інтерв'ю співак розповів, що окупанти спалили його квартиру в тимчасово окупованому Криму. Йому надіслали відповідне відео, де можна було побачити, як житло горить.
Квартира була у Ялті й вона згоріла. Я туди їздив відпочивати. А вже коли війна сталася, хлопці показали відео, як вона горить,
– поділився співак.
Ведучий також поцікавився в Іво, яке його ставлення до грошей. Зокрема, чи він залежний від коштів.
Будь-яка людина залежить від грошей. Гроші – це свобода. Якщо немає грошей, то з тобою ніхто говорити не буде. Ви самі бачите, що всім багатим по світу двері відкриваються будь-якою ногою,
– висловився артист.
Бобул зазначив, що у нього був давно період, коли не було грошей. Однак, заможною людиною, співак себе не вважає. Він зазначив, що має невисоку пенсію.
Ні, я нормальний. Середня людина. В інших країнах такі артисти – дуже заможні. У нас просто ніколи не цінували талант. Ой, за пенсію не говори. Мені соромно. За всі звання 5000 гривень – моя пенсія,
– відповів він.
Інтерв'ю Іво Бобула: дивіться відео онлайн
Що відомо про Іво Бобула
Бобул народився у Чернівецькій області. Свій творчий шлях розпочав у 1980 році у місцевій філармонії "Черемош". Доволі довго співак працював у Тернопільській філармонії.
У 1991 році співак повернувся до Чернівців та почав виступати разом з Лілією Сандулесою. У 1995 році Іво дали звання заслуженого артиста України, а через 3 роки – народного. Він став одним найвідоміших співаків традиційної української естради 90-х.
Найвідомішими пісня Іво Бобула є:
- "Липи цвітуть";
- "Берег любові";
- "Все золото світу";
- "Я приходжу";
- "На Україну повернусь";
- "Рідна хата".