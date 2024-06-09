З дитиною на руках: Іванна Онуфрійчук показала зворушливі кадри виписки з пологового
Джерело:Іванна Онуфрійчук
Телеведуча Іванна Онуфрійчук нещодавно стала мамою сина Адама. Втім, тільки 8 червня зірку виписали з пологового будинку, кадри з якого вона вже показала.
До того ж Іванна поділилася з шанувальниками історією, як вона народжувала. Ба більше, жінка показала світлини з процесу пологів.
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Онуфрійчук опублікувала кадри, на яких її чоловік Алмаз зустрів з великим букетом білих півоній. Радісна ведуча взяла квіти й почала приймати вітання від родичів і друзів із випискою з лікарні. Жінка отримала також повітряні кульки та подарунки від гостей.
Іванну Онуфрійчук виписали з пологового / Скриншот з відео
Іванна також зізналася, що її дитину з появою на світ привітала велика кількість людей. Ведуча зазначила, що буде завжди поруч зі своїм новонародженим сином Адамом.
Я вірю, що все у нас вийде, бо наша родина тепер стала ще більшою і дружнішою. Рости, маленький Адаме, і відкривай для себе цей світ з радістю! Попереду нас чекає багато щасливих моментів,
– написала зірка.
Онуфрійчук привітали з випискою друзі та родичі / Скриншот з відео
Що відомо про материнство Онуфрійчук
- Іванна з чоловіком ретельно підійшла до планування дитини. Подружжя відмовилося від шкідливих звичок та приділило особливу увагу здоров'ю.
- У квітні цього року Онуфрійчук зізналася, що стане мамою.
- Син Іванни та Алмаза зростатиме у Швейцарії, де ведуча і народила. Малюка назвали Адамом. Син подружжя прийматиме мови, традиції та релігії обох батьків.
- Також Іванна розповіла про процес пологів. За словами жінки, перейми були дуже болючими та їй здавалося, що вона знепритомніє.