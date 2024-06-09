З дитиною на руках: Іванна Онуфрійчук показала зворушливі кадри виписки з пологового

Телеведуча Іванна Онуфрійчук нещодавно стала мамою сина Адама. Втім, тільки 8 червня зірку виписали з пологового будинку, кадри з якого вона вже показала.

До того ж Іванна поділилася з шанувальниками історією, як вона народжувала. Ба більше, жінка показала світлини з процесу пологів.

Цікаво Дружина Козловського показала тримісячного сина разом з прабабусею: зворушливе фото

Онуфрійчук опублікувала кадри, на яких її чоловік Алмаз зустрів з великим букетом білих півоній. Радісна ведуча взяла квіти й почала приймати вітання від родичів і друзів із випискою з лікарні. Жінка отримала також повітряні кульки та подарунки від гостей.



Іванну Онуфрійчук виписали з пологового / Скриншот з відео

Іванна також зізналася, що її дитину з появою на світ привітала велика кількість людей. Ведуча зазначила, що буде завжди поруч зі своїм новонародженим сином Адамом.

Я вірю, що все у нас вийде, бо наша родина тепер стала ще більшою і дружнішою. Рости, маленький Адаме, і відкривай для себе цей світ з радістю! Попереду нас чекає багато щасливих моментів,

– написала зірка.



Онуфрійчук привітали з випискою друзі та родичі / Скриншот з відео

Що відомо про материнство Онуфрійчук